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Thể thao

Chủ tịch Erick Thohir: Trận gặp tuyển Việt Nam mới đánh giá đúng thực lực của Indonesia

Đặng Lai

TPO - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir, đã đưa ra những đánh giá sau chiến thắng giòn giã của đội tuyển quốc gia Indonesia trước Campuchia trong trận ra quân tại bảng A.

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Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir

Tối thứ Hai (27/7), đoàn quân của HLV John Herdman đã đè bẹp Campuchia với tỷ số thuyết phục 5-1 trên sân Pakansari. Tiền đạo Mitchell Baker thi đấu bùng nổ với một cú hat-trick, 2 bàn thắng còn lại được ghi do công của Sandy Walsh và Jens Raven.

Trên sân đấu, sự chênh lệch về đẳng cấp hiện rõ khi lối chơi áp sát cao của Campuchia dễ dàng bị đội bóng xứ vạn đảo bẻ gãy bằng những pha phối hợp bài bản. Khi hiệp 1 chưa đi qua nửa chặng đường, Indonesia đã nã tới 3 bàn vào lưới đối thủ. Họ chỉ chùng lại khi dẫn với cách biệt quá lớn. Nếu chơi đúng thực lực, số bàn thắng của Indonesia chắc chắn sẽ cao hơn.

Dù sao thì tỷ số 5-1 vẫn là quá đủ để đội tuyển xứ vạn đảo tự tin chinh phục chức vô địch ASEAN Cup 2026. Dù rất vui mừng trước khởi đầu thuận lợi, ông Erick Thohir vẫn tỏ ra khá thận trọng. Ông nhấn mạnh rằng cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam mới là bài kiểm tra thực sự đối với sức mạnh của đội nhà.

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Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia cũng dành lời khen cho Baker

"Trận ra quân, chúng ta thi đấu như vậy là tốt rồi. Tuy nhiên, cuộc chạm trán với Việt Nam mới là trận đấu then chốt để xem cấp độ thực sự của chúng ta tại giải đấu lần này. Điều đó không có nghĩa là chúng ta coi thường các đối thủ tiếp theo như Timor Leste hay Singapore, nhưng rõ ràng trận gặp Việt Nam mang tính chất quyết định", Chủ tịch PSSI phát biểu sau trận đấu.

Người đứng đầu bóng đá Indonesia cũng đánh giá rất cao tiền đạo Mitchell Baker, người hùng với cú hat-trick. Ông hy vọng Baker sẽ tiếp tục phát triển tài năng để đóng góp nhiều hơn cho bóng đá Indonesia.

Sự thận trọng của ông Erick Thohir là hoàn toàn có cơ sở. Trong số các đối thủ cùng bảng, tuyển Việt Nam được đánh giá là đội bóng duy nhất có chất lượng tương đồng và là "đối thủ duyên nợ" của Indonesia. Chính đội tuyển Việt Nam từng gieo sầu cho Garuda khi đánh bại họ ở vòng bán kết AFF Cup 2022. Trận đại chiến sắp tới hứa hẹn sẽ quyết định trực tiếp đến tấm vé vào bán kết cũng như ngôi đầu bảng A.

Theo lịch thi đấu bảng A, Indonesia sẽ chạm trán Timor Leste vào thứ Sáu (31/7), trước khi đón tiếp tuyển Việt Nam trong trận cầu đáng chú ý nhất bảng A vào ngày 3/8 và kết thúc vòng bảng bằng trận đấu với Singapore vào ngày 7/8.

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Đặng Lai
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