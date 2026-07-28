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Thể thao

Tuyển Trung Quốc bất ngờ rút khỏi FIFA ASEAN Cup 2026, lỡ dịp so tài Việt Nam

Đặng Lai

TPO - Mới đây, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã chính thức xác nhận đội tuyển quốc gia của họ sẽ không tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 trong lần đầu giải đấu được tổ chức. Quyết định rút lui này tạo ra một sự thay đổi lớn trong lịch trình của bóng đá khu vực.

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Trước đó, FIFA xác nhận FIFA ASEAN Cup 2026 (diễn ra vào tháng 9) sẽ có thể thức mới gồm 2 hạng đấu. Các đội mạnh ở Đông Nam Á như Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Philippines, Malaysia, Singapore sẽ thi đấu với 2 đội tuyển khách mời gồm Trung Quốc, Ấn Độ. Hạng đấu còn lại gồm Hồng Kông Trung Quốc, Myanmar, Campuchia, Lào, Brunei, Timor Leste.

Mọi sự chú ý sẽ dồn vào hạng đấu của đội tuyển Việt Nam, nơi đội hứa hẹn sẽ gặp những đối thủ rắn mặt nhất như Indonesia, Thái Lan, Philippines với đầy đủ hảo thủ (FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào FIFA Days nên các CLB phải nhả quân). Trung Quốc cũng là một đối thủ thú vị, nhiều duyên nợ với bóng đá Việt Nam.

Tiếc rằng khả năng này sẽ không xảy ra. Phía Trung Quốc xác nhận không tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Thay vào đó, họ sẽ chuyển hướng sang tham dự một giải đấu giao hữu quốc tế có quy mô 5 đội với độ khó cao hơn gồm Uzbekistan, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Tajikistan và Palestine.

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Trung Quốc sẽ đăng cai một giải đấu giao hữu trong 2 đợt FIFA tháng 9 và 10

Theo giới chuyên môn, động thái này là một bước đi mang tính chiến lược của nền bóng đá xứ tỷ dân. Việc cọ xát với những đối thủ mạnh đến từ khu vực Trung Á và Tây Á được đánh giá là bài kiểm tra hoàn hảo, giúp tuyển Trung Quốc có bước chạy đà tốt nhất cho hai chiến dịch mang tính sống còn trong tương lai gần: Asian Cup 2027 và vòng loại World Cup 2030. Các đối thủ ở giải giao hữu của Trung Quốc rõ ràng đa dạng hơn FIFA ASEAN Cup 2026.

LĐBĐ Trung Quốc chọn các đối thủ mạnh, ưu tiên giá trị cọ xát thay vì những chiến thắng áp đảo. Với các đối thủ này, NHM có thể nhìn nhận rõ ràng điểm mạnh và điểm yếu của đội tuyển quốc gia”, Sina Sports viết về kế hoạch của đội tuyển nước nhà.

Về phía ban tổ chức, sự vắng mặt của đội tuyển Trung Quốc khiến kế hoạch phân bảng tạm hoãn khi hạng 1 chỉ còn 7 đội tuyển thay vì 8 như ban đầu. FIFA đang tích cực gửi lời mời đến các quốc gia ngoài khu vực ASEAN để tìm kiếm một cái tên xứng tầm thay thế.

Đặng Lai
#Trung Quốc #FIFA ASEAN Cup #bóng đá #Việt Nam #giải đấu quốc tế #World Cup #Thái Lan #Indonesia #Philippines #Malaysia #Singapore

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