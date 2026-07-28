Chủ tịch FIFA bị phe Dân chủ Hạ viện Mỹ yêu cầu giải trình

TPO - Lãnh đạo phe Dân chủ tại Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ đã mở cuộc điều tra nhằm làm rõ các mối liên hệ giữa Chủ tịch FIFA Gianni Infantino với Tổng thống Donald Trump, đồng thời yêu cầu người đứng đầu tổ chức bóng đá thế giới cung cấp tài liệu và tham gia buổi làm việc với Quốc hội Mỹ.

Chủ tịch FIFA trong tầm ngắm

Động thái mới nhất xuất phát từ bức thư do Hạ nghị sĩ Jamie Raskin, thành viên cấp cao nhất của đảng Dân chủ tại Ủy ban Tư pháp Hạ viện, gửi tới Chủ tịch FIFA Gianni Infantino hôm 26/7 (giờ Mỹ). Trong thư, ông Raskin đề nghị FIFA cung cấp toàn bộ tài liệu và thông tin liên quan đến các cuộc tiếp xúc giữa tổ chức này với Tổng thống Donald Trump, các thành viên chính quyền Mỹ, cũng như những tổ chức có liên quan.

Hạ nghị sĩ Jamie Raskin, thành viên cấp cao nhất của đảng Dân chủ tại Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ.

Ngoài việc yêu cầu công bố các hồ sơ, ông Raskin cũng đề nghị Chủ tịch FIFA tham gia một buổi làm việc được ghi biên bản trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện. Hạn chót để FIFA phản hồi các yêu cầu trên là ngày 9/8.

Theo nội dung bức thư được truyền thông Mỹ đăng tải, phía đảng Dân chủ muốn làm rõ danh sách các khoản tiền, quà tặng, giải thưởng, lợi ích hoặc các hình thức hỗ trợ khác mà FIFA từng dành cho Tổng thống Trump, các thành viên chính quyền hoặc những tổ chức liên quan. FIFA cũng được yêu cầu bảo lưu và cung cấp những trao đổi giữa nhân sự của tổ chức này với các quan chức Mỹ kể từ năm 2024.

Quan hệ giữa Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thống Donald Trump trở thành tâm điểm chú ý trong thời gian diễn ra World Cup 2026. Trước giải đấu, FIFA đã trao cho ông Trump giải thưởng mang tên "FIFA Peace Prize", đồng thời mở văn phòng tại Trump Tower ở New York và chuyển địa điểm tổ chức lễ bốc thăm World Cup từ Las Vegas về Trung tâm Kennedy tại Washington.

Trong thời gian World Cup diễn ra, mối quan hệ này tiếp tục gây tranh luận khi Tổng thống Trump được cho là đã liên hệ với ông Infantino để đề nghị xem xét lại án treo giò của tiền đạo tuyển Mỹ Folarin Balogun trước trận gặp Bỉ ở vòng 1/8. Sau đó, FIFA quyết định tạm đình chỉ án cấm thi đấu một trận đối với Balogun. FIFA khẳng định quyết định được đưa ra hoàn toàn độc lập, song sự việc vẫn tạo ra nhiều tranh luận trong giới bóng đá quốc tế.

Ông Raskin cũng đặt câu hỏi về quyết định gần đây của Bộ Tư pháp Mỹ trong việc rút lại một số cáo trạng thuộc cuộc điều tra tham nhũng bóng đá quốc tế bắt đầu từ năm 2015. Trong thư, ông cho rằng cần làm rõ liệu có bất kỳ nỗ lực vận động hay tác động nào liên quan đến các vụ việc này hay không.

Chính sách bán vé World Cup cũng bị xem xét

Bên cạnh mối quan hệ giữa FIFA và chính quyền Mỹ, bức thư của Hạ nghị sĩ Raskin còn đề cập đến chính sách bán vé trong thời gian diễn ra World Cup 2026 - vấn đề vốn đang bị nhiều tổng chưởng lý bang tại Mỹ điều tra.

Theo ông Raskin, Ủy ban Tư pháp Hạ viện muốn FIFA cung cấp toàn bộ tài liệu và trao đổi với các cơ quan chức năng Mỹ liên quan đến việc bán vé, bao gồm cơ chế định giá linh hoạt, giá vé, các khiếu nại của người tiêu dùng cũng như hoạt động của các đơn vị bán vé thứ ba.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thống Mỹ Donald Trump trên bục trao giải cho nhà vô địch World Cup 2026.

Chính sách định giá linh hoạt từng khiến giá vé nhiều trận đấu, đặc biệt là trận chung kết World Cup 2026, tăng mạnh so với mức dự kiến ban đầu và vấp phải nhiều phản ứng từ người hâm mộ. Ngoài ra, một số bang của Mỹ cũng đang xem xét các khiếu nại liên quan đến việc thay đổi hạng ghế hoặc vị trí ngồi sau khi vé đã được bán.

Đến thời điểm hiện tại, FIFA chưa đưa ra bình luận chính thức về yêu cầu của Hạ nghị sĩ Jamie Raskin. Trước đó, trong một loạt bài đăng trên mạng xã hội, Chủ tịch Gianni Infantino khẳng định World Cup 2026 là thành công lớn của bóng đá thế giới, đồng thời bác bỏ những chỉ trích nhằm vào cá nhân ông.

Về mặt thủ tục, yêu cầu của ông Raskin hiện chưa mang tính bắt buộc do đảng Dân chủ không nắm đa số tại Hạ viện Mỹ. Điều đó đồng nghĩa Chủ tịch FIFA chưa bị buộc phải xuất hiện trước Ủy ban Tư pháp nếu không có sự ủng hộ từ phía đảng Cộng hòa.

Tuy nhiên, nhiều hãng truyền thông Mỹ nhận định động thái này cho thấy mức độ giám sát mà FIFA có thể phải đối mặt trong thời gian tới, đặc biệt nếu cán cân quyền lực tại Hạ viện thay đổi sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới đây.

Khi đó, các yêu cầu giám sát hiện nay có thể được nâng lên thành những cuộc điều tra chính thức với quyền ban hành trát yêu cầu cung cấp tài liệu hoặc triệu tập nhân chứng theo quy định của Quốc hội Mỹ.