Truyền thông Indonesia tuyên bố Baker sẽ vượt Đình Bắc trong cuộc đua Vua phá lưới

TPO - Sau khi lập hat-trick vào lưới Campuchia, ngôi sao 19 tuổi Mitchell Baker đã bắt kịp Đình Bắc về số bàn thắng trong cuộc đua Vua phá lưới ASEAN Cup. Dư luận Indonesia thì bay bổng với màn trình diễn này và cho rằng, tiền đạo của họ sẽ sớm vượt qua chân sút Việt Nam.

Trong bài viết khen ngợi màn trình diễn của Baker, tờ Kompas cho biết hiện tại Mitchell Baker vẫn đứng sau Đình Bắc dù cả hai cùng có 3 bàn thắng. Lý do vì tiền đạo số 9 của Việt Nam có 1 pha kiến tạo trong khi Mitchell thì chưa có đường chuyền nào thành bàn.

Tuy nhiên, tờ báo hàng đầu Indonesia nhận định tiền đạo con cưng của họ sẽ sớm vượt lên trên Đình Bắc nhờ hiệu suất làm bàn cao hơn. “Mitchell Baker chỉ cần trung bình 19 phút để ghi một bàn thắng, còn Đình Bắc cần trung bình 30 phút cho mỗi bàn thắng”, tờ Kompas phân tích trong bài viết sau trận Indonesia vùi dập Campuchia 5-1.

Baker (số 9) ăn mừng sau khi lập hat-trick cho Indonesia ở trận thắng Campuchia.

Trong khi đó, các CĐV Indonesia thì đánh giá, Baker đang nhận được "tiếp đạn" rất hiệu quả từ tiền vệ Thomas Haye. Cầu thủ gốc Hà Lan này đã có 2 đường kiến tạo để Baker xé lưới Campuchia trong chiến thắng 5-1 vừa qua và những quả tạt điểm rơi rất “vừa miếng” của Haye được đánh giá sẽ cộng hưởng hoàn hảo với chiều cao 1m96 của Mitchell.

Sự cần thiết của Haye đối với Mitchell được đánh giá cao tới mức, trên một số diễn đàn bóng đá Indonesia, các CĐV nước này sợ cầu thủ Việt Nam sẽ triệt hạ tiền vệ 31 tuổi của họ. “Tôi lo Thom Haye sẽ bị chấn thương khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam sắp tới, bởi lẽ họ từng làm điều tương tự với Evan Dimas trước đây”, một CĐV có tài khoản tên là Dq Kusuma bình luận trên diễn đàn Sepakbola Indonesia Fansbook.

Về phần mình, Mitchell cho biết, anh cảm ơn sự hỗ trợ của cả đội để có được màn ra mắt như mơ ở đội tuyển quốc gia. Nhưng cầu thủ 19 tuổi chưa vội đặt mục tiêu nào xa hơn. “Tôi đang tận hưởng chiến thắng này. Phía trước vẫn còn nhiều trận đấu nữa, vì vậy tôi sẽ phải tiếp tục cố gắng hơn”, chân sút trẻ của Indonesia nói.

Danh sách các cầu thủ ghi bàn tại ASEAN Cup 2026 3 bàn: Nguyễn Đình Bắc (Việt Nam), Mitchell Baker (Indonesia) 2 bàn: Paulo Josue (Malaysia), Kakana Khamyok (Thái Lan), Ilhan Fandi ( Singapore), Đỗ Hoàng Hên (Việt Nam) 1 bàn: Ouk Sovann (Campuchia), Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Quang Hải (Việt Nam), Jens Raven, Sandy Walsh (Indonesia), Myat Kaung Khant (Myanmar), Shawal Anuar, Song Ui-young ( Singapore), Sarach Yooyen, Teerasak Poeiphimai, Yotsakorn Burapha (Thái Lan), Joao Rangel (Timor Leste)