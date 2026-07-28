Huế gặp PVF tại chung kết giải U17 Vô địch quốc gia 2026

Hai trận bán kết Giải bóng đá Vô địch U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026 đã diễn ra hấp dẫn trên sân Pleiku (Gia Lai) chiều 27/7. Sau 90 phút thi đấu, Huế và PVF là hai đội xuất sắc giành quyền vào trận chung kết.

Cuộc đối đầu giữa Huế và SHB Đà Nẵng diễn ra đúng với tính chất của một trận derby miền Trung khi cả hai nhập cuộc đầy quyết tâm. Huế là đội tạo được nhiều cơ hội hơn trong những phút đầu và cụ thể hóa ưu thế bằng bàn mở tỷ số ở phút 16 do công của Viết Tài.

Bị dẫn trước, SHB Đà Nẵng nhanh chóng đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ và có được điều mình cần ở phút 36 với pha lập công của Đình Giang, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, thế trận diễn ra giằng co với những pha ăn miếng trả miếng. Khi trận đấu tưởng như sẽ phải phân định bằng loạt sút luân lưu, Huế đã tận dụng tốt tình huống phạt góc ở phút 86 để Đức Trí đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1. Kết quả này giúp đội bóng Cố đô lần đầu tiên giành quyền vào chung kết U17 Quốc gia.

Ở trận bán kết còn lại, đương kim vô địch Hà Nội chạm trán PVF trong màn so tài được đánh giá cân bằng. Hà Nội là đội kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo ra không ít cơ hội, nhưng các chân sút áo tím không thể tận dụng thành công. Thậm chí, một lần đưa bóng vào lưới PVF ở đầu hiệp hai cũng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Trong khi Hà Nội mải mê tìm bàn thắng, PVF lại cho thấy sự sắc bén ở những thời điểm quyết định. Phút 63, Tuấn Kiệt thực hiện cú đá phạt đẹp mắt mở tỷ số cho đội bóng áo trắng. Những phút còn lại, Hà Nội dồn toàn lực tấn công nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của đối phương.

Đến phút bù giờ 90+5, PVF có thêm bàn thắng để khép lại chiến thắng 2-0, qua đó chấm dứt hành trình bảo vệ ngôi vô địch của Hà Nội và giành tấm vé còn lại vào trận chung kết.

Với kết quả này, trận chung kết Giải bóng đá Vô địch U17 Quốc gia - Cúp Rồng Đỏ 2026 sẽ là màn so tài giữa Huế và PVF - hai đội bóng đã thể hiện phong độ ổn định và bản lĩnh xuyên suốt giải đấu.