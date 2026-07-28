Jackson Koivun: Từ thần đồng đại học đến ngôi sao mới của PGA Tour

TPO - Chỉ sau ba giải đấu chuyên nghiệp, Jackson Koivun đã làm điều mà rất ít golfer trẻ trong lịch sử PGA Tour có thể thực hiện: đánh bại số 1 thế giới Scottie Scheffler. Chiến thắng tại 3M Open không chỉ mang về danh hiệu đầu tiên, mà còn khẳng định tài năng 21 tuổi người Mỹ đã sẵn sàng bước vào hàng ngũ những ngôi sao lớn của làng golf thế giới.

Jackson Koivun giành danh hiệu PGA Tour đầu tiên trong sự nghiệp.

Thoạt nhìn qua, chiến thắng của Jackson Koivun tại 3M Open ở Blaine (Minnesota) dường như chỉ đơn giản là việc anh bổ sung tên mình vào danh sách những golfer từng khiến Scottie Scheffler phải chấp nhận vị trí Á quân. Trước đó đã có Rory McIlroy, Matt Fitzpatrick, Cameron Young hay Viktor Hovland làm được điều tương tự.

Nhưng thực tế, đây là một chiến thắng mang ý nghĩa lớn hơn rất nhiều. Ở tuổi 21, Koivun đăng quang ngay trong giải đấu chuyên nghiệp thứ 3 của sự nghiệp, vượt qua golfer số một thế giới Scottie Scheffler bằng màn trình diễn gần như hoàn hảo.

Golfer trưởng thành từ Đại học Auburn khép lại giải với vòng cuối 66 gậy (-5), không mắc bogey nào, đạt tổng điểm -25 (259 gậy), đồng thời thiết lập kỷ lục mới của giải đấu trên sân TPC Twin Cities (kỷ lục cũ thuộc về Lee Hodges năm 2023 với -24 gậy).

Điểm nhấn trong hành trình lên ngôi của Koivun đến ở vòng 3, khi anh chỉ mất 61 gậy để hoàn tất 18 hố. Đặc biệt, golfer 21 tuổi chỉ cần 28 gậy cho 9 hố cuối, thành tích thiết lập kỷ lục mới của giải 3M Open.

Đây là danh hiệu PGA Tour đầu tiên của Koivun, giúp anh trở thành nhà vô địch thứ bảy của giải đấu. Anh thắng Scheffler với cách biệt ba gậy, nhận khoản tiền thưởng 1,584 triệu USD, suất đặc cách dự PGA Tour trong hai năm và quan trọng hơn là chính thức bước vào hàng ngũ những gương mặt đáng xem nhất của golf thế giới.

"Tôi chỉ cố gắng tận hưởng từng khoảnh khắc", Koivun chia sẻ. "Chiến thắng là điều chúng tôi luôn hướng tới từ khi còn thi đấu đại học. Khi cơ hội xuất hiện, bạn chỉ cần tập trung tuyệt đối và thận trọng với từng cú đánh. Hôm nay mọi thứ đã diễn ra đúng như tôi mong muốn".

Chiến thắng cũng đưa Koivun lên vị trí thứ 70 trên bảng xếp hạng FedEx Cup, vừa đủ để góp mặt ở vòng play-off nếu mùa giải kết thúc ngay lúc này.

Bản lĩnh của một ngôi sao

Bước vào vòng chung kết với lợi thế 3 gậy, Koivun gần như không để lộ bất kỳ dấu hiệu căng thẳng nào.

Ngay hố đầu tiên, cú đánh tiếp cận dừng cách cờ chưa đầy nửa mét giúp anh dễ dàng ghi birdie. Đến hố par-3 số 4, cú putt hơn 3 mét tiếp tục giúp anh tạo khoảng cách với nhóm bám đuổi được nới lên 5 gậy.

Khoảnh khắc mang tính quyết định đến ở hố số 9. Trong lúc Scheffler liên tục tạo sức ép phía sau, Koivun đứng trước cú putt par dài khoảng 4,5 mét. Anh thực hiện thành công.

"Đó có lẽ là cú đánh quan trọng nhất cả tuần", Koivun thừa nhận. "Tôi nhìn thấy bảng điểm và biết rõ nếu đánh hỏng, khoảng cách sẽ chỉ còn hai gậy. Cú putt đó giúp tôi duy trì sự tự tin để bước vào chín hố cuối".

Đó là hình ảnh tiêu biểu cho cả vòng đấu.

Koivun phát bóng trúng 13/14 fairway, đạt 15/18 green tiêu chuẩn, không mắc bogey suốt 18 hố và gần như không một lần rơi vào tình huống khó. Thậm chí, anh còn khép lại giải đấu với chuỗi 42 hố liên tiếp không bogey.

Sau bốn vòng đấu, golfer người Mỹ vượt trội toàn giải ở 2 chỉ số quan trọng là khả năng đánh tiếp cận cờ lẫn hiệu suất thi đấu tổng thể.

Ngay cả ở hố 18, khi cú phát bóng ngắn nhất cả tuần chỉ đạt 249 yard và phải vật lộn với những cú đánh tiếp theo, Koivun vẫn giữ được sự bình tĩnh.

Cú putt par dài gần 4,3 mét lăn thẳng vào hố trước khi golfer trẻ giơ cao cây putter và tung cú đấm tay đầy cảm xúc để khẳng định chiến thắng.

"Hôm nay tôi đã chơi một vòng golf rất tốt", anh nói. "Đến hố 18, tôi có hơi hồi hộp vì khán giả liên tục hô 'Scottie đang đến'. Tôi chỉ cố gắng gạt bỏ điều đó và tiếp tục chơi thứ golf của mình. May mắn là tôi đã thực hiện được những cú putt rất quan trọng".

Ở phía sau, Scheffler tiếp tục bám đuổi sít sao. Golfer số một thế giới ghi 63 gậy ở vòng cuối, đạt tổng điểm -22, sau khi đánh -15 trong hai vòng cuối.

Dẫu vậy, màn bứt tốc ấy vẫn không đủ để bắt kịp Koivun.

"Tôi biết nếu Jackson tiếp tục chơi như vậy thì tôi sẽ phải đánh một vòng cực thấp mới có cơ hội", Scheffler thừa nhận. "Tôi muốn tạo sức ép từ sớm nhưng chỉ đạt -3 sau 9 hố đầu. Chừng đó là chưa đủ. Dù sao đây vẫn là một tuần thi đấu tốt. Tôi đã phải trả giá vì chín hố cuối vòng 2 và chín hố đầu vòng 3".

Thành công được dự báo từ lâu

Chiến thắng của Koivun khiến nhiều người liên tưởng tới Matthew Wolff, người cũng vô địch 3M Open 2019 ngay ở giải chuyên nghiệp thứ ba, sau khi giành Jack Nicklaus Award.

Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng Koivun sở hữu nền tảng vững chắc hơn rất nhiều. Ngay mùa giải đại học đầu tiên năm 2024, anh giành trọn bộ ba giải thưởng danh giá gồm Jack Nicklaus Award, Ben Hogan Award và Haskins Award, đồng thời góp công lớn giúp Đại học Auburn vô địch NCAA Division I.

Một năm sau, Koivun đủ điều kiện nhận thẻ PGA Tour thông qua chương trình PGA Tour University Accelerated nhưng quyết định tiếp tục ở lại trường.

Đó là lựa chọn hoàn toàn chính xác. Anh giành thêm 6 chức vô địch, tiếp tục thống trị hệ thống golf đại học và giúp Auburn bảo vệ thành công chức vô địch quốc gia.

Trong năm 2025, dù vẫn còn là golfer nghiệp dư, Koivun đã liên tục cạnh tranh ở các sự kiện PGA Tour với chuỗi bốn giải liên tiếp đứng trong top 11, bao gồm hai lần vào top 5.

"Tôi biết PGA Tour là môi trường vô cùng khắc nghiệt", Koivun nói. "May mắn là mùa hè năm ngoái tôi được nhận nhiều suất đặc cách nên đã có thời gian làm quen. Ba giải vừa qua giúp tôi lấy lại cảm giác thi đấu, còn tuần này cho tôi rất nhiều niềm tin".

Nếu muốn hiểu điều gì làm nên Jackson Koivun, chỉ cần nhìn vào chiếc găng tay thi đấu của anh. Trong lòng bàn tay là hai từ: "Confidence" (Tự tin) và "Trust" (Niềm tin).

Trên ngón cái, nơi anh luôn nhìn thấy trước mỗi cú đánh, là từ "Dominate" (Thống trị). Đó là thói quen được duy trì từ thời còn khoác áo Đại học Auburn.

Khi trao Jack Nicklaus Award lần thứ hai cho Koivun tại Memorial Tournament, huyền thoại Jack Nicklaus từng nhấn mạnh rằng yếu tố tinh thần mới là chìa khóa tạo nên khác biệt giữa những golfer xuất sắc.

Koivun hoàn toàn đồng tình. "Tôi nghĩ vài năm qua mình đã tiến bộ rất nhiều ở khả năng chiến thắng bằng tâm lý. Đôi khi nhìn các golfer khác trên sân tập, tôi không cho rằng mình có kỹ thuật vượt trội hơn họ. Nhưng nếu bước ra sân với niềm tin tuyệt đối và biết tận dụng bộ não của mình, đó sẽ là siêu năng lực".

Sau chức vô địch 3M Open, có lẽ golf thế giới cũng bắt đầu tin vào điều đó. Jackson Koivun không còn đơn thuần là một thần đồng bước ra từ hệ thống golf đại học, mà đã chính thức trở thành cái tên đủ sức cạnh tranh với những ngôi sao hàng đầu PGA Tour trong nhiều năm tới.