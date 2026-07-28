Messi tặng quà đặc biệt cho đồng đội sau World Cup 2026

TPO - Siêu sao Lionel Messi thêm một lần chứng minh vai trò thủ lĩnh tuyệt đối của mình bằng một món quà tri ân đầy ý nghĩa gửi tặng toàn đội tuyển Argentina, như lời tri ân anh dành cho các đồng đội sau chiến dịch World Cup 2026.

Messi và những chiếc cốc uống trà Mate hàng hiệu anh dành tặng đồng đội

Thông tin về món quà đặc biệt này được hé lộ qua đoạn video trên nền tảng TikTok của Kelci-Rose Bowers, bạn gái trung vệ đội tuyển Argentina, Marcos Senesi. Theo đó, Messi đã chuẩn bị những bộ quà tặng được thiết kế tinh tế. Mỗi phần quà được đặt trong một chiếc túi màu caramel sang trọng, in rõ tên của từng cầu thủ, đi kèm huy hiệu đội tuyển Argentina và logo World Cup.

Bên trong chiếc túi là một bộ dụng cụ uống trà Yerba Mate đẳng cấp. Bộ sản phẩm bao gồm một chiếc bình giữ nhiệt Stanley được mạ vàng lấp lánh khắc logo cá nhân đặc trưng của Messi, cùng một chiếc cốc uống trà Mate chuyên dụng.

Với người hâm mộ, hình ảnh Messi ôm khư khư chiếc bình và cốc Mate mỗi khi hội quân hay di chuyển thi đấu vốn đã trở nên vô cùng quen thuộc. Vì vậy mà món quà này mang một ý nghĩa tinh thần vô giá. Bạn gái của Senesi hào hứng chia sẻ: “Đây là bộ đồ uống Mate mà Messi tặng cho tất cả cầu thủ trong đội. Marcos bảo tôi giữ cẩn thận để mang về Miami và còn đưa lá trà để tôi uống thử”.

Messi muốn truyền thông điệp về tình đoàn kết qua món quà

Tại xứ sở Tango, trà Mate không đơn thuần là một loại đồ uống mà còn là biểu tượng văn hóa của tình anh em, sự chia sẻ và gắn kết khăng khít. Món quà mang đậm tính truyền thống này xuất hiện đúng vào thời điểm nhạy cảm.

Sau thất bại trước tuyển Tây Ban Nha ở trận chung kết, dư luận đã rộ lên đồn đoán về sự rạn nứt nội bộ La Albiceleste cũng như nỗi lo Messi và HLV Scaloni sẽ chia tay đội tuyển. Tuy nhiên, qua văn hóa chia sẻ đồ uống Mate, thông điệp mà Messi gửi gắm rất rõ ràng: Tập thể Argentina vẫn là một khối thống nhất và không hề có sự rạn nứt nào.

Đây không phải là lần đầu tiên siêu sao sinh năm 1987 thể hiện sự hào phóng. Sau chức vô địch World Cup 2022, anh từng chi hơn 200.000 USD để đặt làm 35 chiếc iPhone mạ vàng tặng các đồng đội và nhân viên. Dù là iPhone hay bộ bình trà Mate, Messi vẫn luôn biết cách khẳng định đẳng cấp của một người đội trưởng vĩ đại, luôn biết cách sưởi ấm phòng thay đồ của đội tuyển quốc gia.