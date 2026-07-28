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Thể thao

U23 Việt Nam hội quân, bắt đầu hành trình chinh phục ASIAD 2026

Trọng Đạt

TPO - Ngày mai (29/7), đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại tại Hà Nội trong đợt tập trung ngắn ngày nhằm rà soát lực lượng, đánh giá chuyên môn và chuẩn bị cho chiến dịch ASIAD 2026.

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Ngày 29/7, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chính thức hội quân tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, mở đầu đợt tập trung ngắn ngày hướng tới mục tiêu ASIAD 2026 diễn ra vào tháng 9 tới tại Nhật Bản.

Tiếp tục nhận được sự tin tưởng từ HLV trưởng Kim Sang-sik, ông Đinh Hồng Vinh sẽ đảm nhiệm vai trò quyền HLV trưởng U23 Việt Nam trong suốt đợt tập trung, khi chiến lược gia người Hàn Quốc cùng đội tuyển Việt Nam tham dự ASEAN Championship 2026.

Danh sách triệu tập gồm 29 cầu thủ, quy tụ nhiều gương mặt đã khẳng định được năng lực tại VCK U23 châu Á 2026 cũng như giải giao hữu quốc tế CFA Team China.

Những cái tên đáng chú ý có thủ môn Cao Văn Bình, hậu vệ Võ Anh Quân, các tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Phi Hoàng, Lê Văn Thuận, Le Viktor, Nguyễn Công Phương cùng các tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn và Nguyễn Quốc Việt.

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Do nhiều cầu thủ đang tập trung cùng đội tuyển quốc gia hoặc cùng CLB chuẩn bị cho mùa giải V-League 2026/27, U23 Việt Nam chưa thể có lực lượng mạnh nhất. Ban huấn luyện sẽ linh hoạt điều chỉnh thời điểm hội quân của một số cầu thủ nhằm bảo đảm hài hòa giữa nhiệm vụ tại đội tuyển và kế hoạch của các CLB.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ tập luyện từ ngày 29/7 đến hết ngày 6/8. Đây là đợt tập trung quan trọng để ban huấn luyện tiếp tục đánh giá lực lượng, thử nghiệm nhân sự và hoàn thiện bộ khung trước khi bước vào chiến dịch ASIAD 2026.

Tại ASIAD 2026, môn bóng đá nam diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10 tại Aichi và Nagoya (Nhật Bản). Theo kết quả bốc thăm, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đối thủ U23 Uzbekistan, U23 Philippines và U23 Kuwait.

Đây được đánh giá là bảng đấu không quá khó, với đối thủ mạnh nhất là Uzbekistan. Đợt hội quân lần này sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoàn thiện lực lượng và chuẩn bị chuyên môn, hướng tới mục tiêu cạnh tranh tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp tại ASIAD 2026.

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Trọng Đạt
#U23 Việt Nam #ASIAD 2026 #hội quân #bóng đá nam #đội tuyển Việt Nam #chuẩn bị #lực lượng

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