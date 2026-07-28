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Thể thao

Đến chung kết Hội thao CAND ở Đà Nẵng, du khách được cưỡi ngựa, ngồi mô tô đặc chủng

Nguyễn Thành
Linh Khanh

TPO - Ngày 28/7, tại TP. Đà Nẵng, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về Vòng chung kết Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân (CAND) năm 2026.

Tại họp báo, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị (X03), Bộ Công an cho biết, vòng chung kết sẽ diễn ra tại TP. Đà Nẵng từ ngày 29/7 đến 7/8/2026. Đây là kỳ hội thao có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với khoảng 7.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia tổ chức và thi đấu ở 65 nội dung.

Theo Ban tổ chức, hội thao là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), hướng tới 81 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 - 19/8/2026).

Đồng thời, đây cũng là dịp đánh giá chất lượng công tác huấn luyện điều lệnh, quân sự, võ thuật, thể lực và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng CAND; qua đó biểu dương lực lượng, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an bản lĩnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, gần dân và vì Nhân dân phục vụ.

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Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp thông tin tại buổi họp báo.

Theo Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, nhiều nội dung thi đấu được xây dựng theo hướng bám sát thực tiễn công tác và chiến đấu, nhằm kiểm tra toàn diện năng lực, bản lĩnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng.

Để phục vụ lễ khai mạc và các hoạt động biểu diễn, Bộ Công an sẽ huy động khoảng 1.200 cán bộ, chiến sĩ tham gia các đội hình trống hội, quân nhạc, kỵ binh, mô tô đặc chủng... cùng khoảng 200 phương tiện.

Về công tác bảo đảm giao thông, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp cho biết phương án phân luồng, hạn chế giao thông đã được phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát giao thông nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và hoạt động kinh doanh.

Theo đó, việc cấm đường sẽ được triển khai từ 15 giờ ngày 29/7 tại từng khu vực, theo từng thời điểm cụ thể và sẽ được thông báo công khai để người dân chủ động sắp xếp lộ trình.

Từ ngày 29/7, các lực lượng sẽ bước vào hợp luyện. Sau mỗi buổi hợp luyện, trình diễn các đội hình như kỵ binh, quân nhạc, mô tô đặc chủng sẽ giao lưu với người dân và du khách tại khu vực Công viên Biển Đông.

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Lực lượng CSGT tập luyện trên đường phố Đà Nẵng.

Đáng chú ý, lực lượng kỵ binh sẽ di chuyển qua cầu Rồng đến Công viên Biển Đông, lưu lại Đà Nẵng khoảng 4-5 ngày. Đặc biệt, sau mỗi buổi trình diễn người dân và du khách không chỉ được tham quan, chụp ảnh mà còn có cơ hội trực tiếp trải nghiệm cưỡi ngựa cùng lực lượng kỵ binh hoặc ngồi trên những chiếc mô tô đặc chủng phân khối lớn để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.

Ngoài ra, để phục vụ người dân theo dõi chương trình khai mạc, Ban tổ chức bố trí khoảng 4.000 chỗ ngồi tại khán đài và đã xây dựng phương án dự phòng trong trường hợp thời tiết diễn biến bất lợi, bảo đảm các hoạt động diễn ra an toàn, chu đáo.

Lễ khai mạc vòng chung kết hội thao sẽ diễn ra vào tối ngày 1/8 tại Công viên Biển Đông.

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Chủ nhà Đà Nẵng đã sẵn sàng cho vòng chung kết Hội thao Công an Nhân dân 2026

Trước đó, sáng cùng ngày, Thượng tá Nguyễn Kim Trung, Phó giám đốc Công an TP. Đà Nẵng chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và công an các địa phương để rà soát tiến độ chuẩn bị phục vụ sự kiện quan trọng này.

Công an TP Đà Nẵng cũng đã xây dựng kế hoạch, phương án đón tiếp 81 đoàn với hơn 4.700 VĐV tham dự hội thao. Các đơn vị nghiệp vụ đã triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh, an toàn; công tác hậu cần, tài chính và y tế được chuẩn bị đầy đủ nhằm phục vụ tốt nhất cho hội thao.

Nguyễn Thành
Linh Khanh
#Hội thao lực lượng Công an nhân dân 2026 #hoạt động chính trị kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống #biểu dương lực lượng cảnh sát nhân dân #chương trình thi đấu thể thao #võ thuật #quân sự #bảo đảm giao thông và an ninh sự kiện #Đà Nẵng

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