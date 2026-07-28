Zinedine Zidane nhận lương cao cỡ nào khi dẫn dắt tuyển Pháp?

TPO - Theo nguồn tin của RMC Sports và L'Equipe, Zidane nhận lương cơ bản khoảng 3,6 triệu euro/năm, thấp hơn HLV Didier Deschamps (3,8 triệu euro/năm). Nhưng đó chưa phải là tất cả.

Cụ thể, Liên đoàn Bóng đá Pháp chi gần 316.000 euro/tháng cho Zidane (3,6 triệu euro/năm). Nếu "Zizou" hoàn thành các điều khoản phụ khi dẫn dắt đội tuyển, mức lương của ông có thể nâng lên mức 450.000 euro/tháng (5,4 triệu euro/năm).

Nếu tính theo mức lương cơ bản 3,6 triệu euro/năm, Zidane xếp ở vị trí thứ 5 trong danh sách các thuyền trưởng (dẫn dắt đội tuyển) có thu nhập cao nhất thế giới. Dẫn đầu danh sách là Carlo Ancelotti (Brazil, 10 triệu euro/năm). Sau đó là Mauricio Pochettino (Mỹ, 6 triệu euro), Thomas Tuchel (Anh, 5,8 triệu euro) và Fabio Cannavaro (Uzbekistan, 4 triệu euro).

Theo L'Equipe, LĐBĐ Pháp đã đề nghị Bộ Thể thao Pháp ban hành một ngoại lệ để Zidane được nhận lương trên 3 triệu euro. Động thái này nhằm gỡ rối tình thế khó khăn hiện tại, bởi mức đãi ngộ dành cho "Zizou" vượt quá xa mức trần 450.000 euro/năm mà Bộ thể thao Pháp quy định vừa áp đặt cho các nhân viên của LĐBĐ Pháp.

LĐBĐ Pháp lập luận rằng, trả lương cao là điều kiện bắt buộc để mời được một huấn luyện viên đẳng cấp như Zidane, và sức hút thương mại khổng lồ mà ông mang lại sẽ dư sức bù đắp chi phí này. Sau cùng, mọi thứ được thông qua để Zidane tiếp quản ghế nóng của Deschamps.

Chiều 28/7, LĐBĐ Pháp công bố Zidane là HLV mới của đội tuyển. "Zizou" ký vào bản hợp đồng có thời hạn đến hết World Cup 2030. Cựu HLV Real Madrid bắt tay vào công việc ngay lập tức để chuẩn bị cho hành trình ở Nations League 2026/27. Sau đó, EURO 2028 là chiến dịch quan trọng đầu tiên của Zidane trên cương vị mới.

Zidane ra mắt truyền thông và CĐV Pháp.

"Dẫn dắt tuyển Pháp là niềm tự hào lớn nhất trong sự nghiệp của tôi, nhưng đi kèm với đó là áp lực không nhỏ. Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Chủ tịch Philippe Diallo cùng ban lãnh đạo LĐBĐ Pháp vì đã trao cơ hội này, và cũng không quên dành sự tôn trọng lớn nhất cho di sản mà Didier cùng các cộng sự đã dày công xây dựng suốt 14 năm qua", Zidane phát biểu trong ngày nhậm chức.

Sự nghiệp cầm quân của Zinedine Zidane gắn liền với kỷ nguyên rực rỡ bậc nhất lịch sử Real Madrid. Ông được bổ nhiệm dẫn dắt đội một Real vào năm 2016, và tạo nên chiến tích vô tiền khoáng hậu: Vô địch Champions League 3 năm liên tiếp (2016-2018).

Trong hai nhiệm kỳ tại sân Bernabeu (2016-2018 và 2019-2021), ông còn giành thêm 2 chức vô địch La Liga cùng nhiều danh hiệu lớn nhỏ khác. Sau khi rời đi vào năm 2021, chiến lược gia người Pháp đã kiên nhẫn nghỉ ngơi suốt 5 năm, từ chối mọi lời mời hấp dẫn từ các câu lạc bộ hàng đầu thế giới chỉ để chờ đợi cơ hội lớn nhất đời mình: Tiếp quản chiếc ghế nóng tại ĐTQG Pháp vào mùa hè năm 2026.