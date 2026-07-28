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Thể thao

Trực tiếp Malaysia vs Lào, 20h00 ngày 28/7: Kiểm chứng sức mạnh của 'Hổ Malay'

Hương Ly
Tiểu Phùng

TPO - Với đội hình có chất lượng vượt trội và phong độ hưng phấn, Malaysia được dự đoán thắng đậm Lào.

report Đội hình xuất phát Lào
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report Các thành viên tuyển Malaysia đến sân
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report Đội hình xuất phát Malaysia
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Trận đấu giữa Malaysia và Lào tại lượt 2, bảng B ASEAN Cup 2026 là cục diện hoàn toàn trái ngược của hai đội. Ở lượt trận ra quân, tuyển Malaysia đã thể hiện bản lĩnh đáng gờm khi lội ngược dòng đánh bại Myanmar 2-1 dù khởi đầu có phần chệch choạc. Những sự điều chỉnh chiến thuật kịp thời của HLV Tan Cheng Hoe, tiêu biểu là cú đúp của Paulo Josue, đã mang về 3 điểm trọn vẹn và tạo cú hích tinh thần cực lớn cho "Hổ Malay".

Trong khi đó, tuyển Lào đang phải đối mặt với áp lực tâm lý vô cùng nặng nề sau thất bại thảm hại 0-5 trước đội tuyển Thái Lan. Đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ dưới sự dẫn dắt của HLV Vladica Grujic đã bộc lộ rõ sự non nớt về kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc. Hệ thống phòng ngự mong manh của đội bóng xứ triệu voi dễ dàng vỡ vụn trước sức ép lớn, đẩy họ vào thế chân tường và đối diện nguy cơ bị loại sớm nếu không thể tạo bất ngờ trước Malaysia.

Lịch sử đối đầu và tương quan phong độ hiện tại đang hoàn toàn nghiêng hẳn về phía đại diện đến từ bán đảo Mã Lai. Trong 10 lần chạm trán gần nhất trên mọi đấu trường, Malaysia thể hiện sức mạnh áp đảo khi toàn thắng cả 10 trận trước tuyển Lào. Đáng chú ý, chỉ tính ở 5 lần so tài mới đây nhất, "Hổ Malay" đã nã vào lưới đối phương tới 20 bàn thắng (trung bình 4 bàn/trận). Với điểm tựa này, mục tiêu của Malaysia không chỉ là giành 3 điểm mà còn là một chiến thắng đậm để tạo lợi thế.

Về tình hình lực lượng, Malaysia đang nắm giữ ưu thế lớn khi bảo toàn được đội hình sung mãn nhất, không dính thẻ phạt hay ca chấn thương nào. Họ có thể thoải mái tung ra dàn sao nhập tịch đang có phong độ cao để sớm làm chủ thế trận. Ngược lại, tuyển Lào lại chịu tổn thất nghiêm trọng nơi hàng phòng ngự khi mất trụ cột Phetdavanh Somsanid vì án treo giò, đồng thời Xayasith Singsavang cũng đang bỏ ngỏ khả năng ra sân do chấn thương.

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Hương Ly
Tiểu Phùng
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