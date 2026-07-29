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Thể thao

Bóng đá

Cơ quan quản lý luật bóng đá thế giới xác nhận trọng tài đã sai khi đuổi cầu thủ Thụy Sĩ trước Argentina

Đặng Lai

TPO - Ủy ban Bóng đá Quốc tế (IFAB) - cơ quan quản lý luật bóng đá thế giới - vừa thừa nhận việc tiền đạo Breel Embolo của tuyển Thụy Sĩ bị truất quyền thi đấu trong trận tứ kết World Cup 2026 gặp Argentina là một quyết định “sai quy trình”.

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Tình huống tranh cãi diễn ra ở hiệp hai trận tứ kết. Khi tỷ số đang là 1-1, Breel Embolo đã ngã xuống sau pha tranh chấp với Leandro Paredes bên phía Argentina. Ban đầu, trọng tài Joao Pinheiro nhận định Paredes phạm lỗi và rút thẻ vàng phạt cầu thủ Argentina.

Tuy nhiên, Tổ trọng tài video (VAR) đã can thiệp và thông báo với trọng tài chính rằng Paredes không phạm lỗi. Ngay lập tức, ông Pinheiro thay đổi quyết định: xóa thẻ vàng của Paredes, đồng thời rút thẻ vàng phạt Embolo vì cho rằng chân sút Thụy Sĩ ngã vờ.

Do trước đó Embolo đã nhận một thẻ vàng, hành động này đồng nghĩa với tấm thẻ vàng thứ hai, đẩy Thụy Sĩ vào thế chỉ còn 10 người. Do thiếu người ở thời điểm then chốt, Thụy Sĩ đã gục ngã trong hiệp phụ khi để Argentina ghi thêm hai bàn, nhận thất bại chung cuộc 1-3.

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Embolo bị đuổi sau pha va chạm với Paredes

Thời điểm đó, HLV trưởng đội tuyển Thụy Sĩ, ông Murat Yakin, đã vô cùng phẫn nộ và gọi quyết định của trọng tài là "không thể chấp nhận được". Ông phát biểu thêm: “Quyết định đó đã phá hỏng hoàn toàn trận đấu của chúng tôi. Dù phải chấp nhận thực tế, nhưng việc dừng bước theo cách này thực sự rất đau đớn”.

Nhiều tuần sau khi trận đấu kết thúc thì "nỗi oan" của tiền đạo Embolo cũng như đội tuyển Thụy Sĩ đã được giải tỏa phần nào. Trong thông báo chính thức vừa ban hành, IFAB làm rõ rằng quy định hiện hành không cho phép VAR can thiệp để xem lại một tình huống phạt thẻ vàng đơn lẻ, trừ trường hợp phạt nhầm lẫn đối tượng (ví dụ như cầu thủ số 5 phạm lỗi nhưng trọng tài lại rút thẻ với cầu thủ số 8 cùng đội).

IFAB nhấn mạnh: “Một thẻ vàng (không phải thẻ vàng thứ 2 trực tiếp) chỉ được phép xem lại bằng VAR nếu trọng tài muốn xác định chính xác danh tính cầu thủ phạm lỗi. VAR không có trách nhiệm xem lại hành vi phạm lỗi là như thế nào”.

Cơ quan này bổ sung rằng việc trọng tài vận dụng điều khoản "nhầm lẫn danh tính" để xử lý hành vi ngã vờ của Embolo tại World Cup vẫn đi ngược với quy trình VAR hiện hành. Lời thừa nhận muộn màng từ IFAB không thể thay đổi kết quả trận đấu. Một lần nữa nó chỉ làm dấy lên những tranh cãi gay gắt về ranh giới thẩm quyền của VAR trong các giải đấu lớn.

Đặng Lai
#World Cup 2026 #Embolo #Argentina #VAR #quyết định sai lầm #bóng đá quốc tế #IFAB #Messi #Thụy Sĩ

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