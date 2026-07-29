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UEFA lại đối đầu FIFA vì bán cổ phần World Cup

Hương Ly

TPO - Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) phản đối gay gắt sau khi rộ lên thông tin FIFA muốn rao bán cổ phần World Cup.

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"Ý tưởng của FIFA đã vượt qua giới hạn mà các tổ chức quản lý bóng đá không bao giờ được phép bước qua. UEFA coi trọng chuyện đó một cách tuyệt đối. Mọi Liên đoàn Bóng đá Quốc gia, các giải vô địch, câu lạc bộ, cầu thủ, người hâm mộ, chính quyền và tất cả những ai quan tâm đến tương lai của bóng đá đều nên làm như chúng tôi", UEFA phát thông cáo.

"Giá trị của bóng đá, của sân chơi World Cup không phải là những tài sản để đem ra giao dịch, đặc biệt khi không có sự minh bạch về việc ai sẽ là người thực sự hưởng lợi về mặt tài chính. Không một ai trong chúng ta là chủ sở hữu của bóng đá", UEFA chỉ trích FIFA.

Vào tối 28/7 (giờ Hà Nội), truyền thông châu Âu đồng loạt đưa tin FIFA có ý tưởng bán cổ phần World Cup cho các Liên đoàn thành viên và nhà đầu tư. FIFA vẫn giữ phần lớn cổ phần để đảm bảo quyền tổ chức và điều hành giải đấu World Cup.

Mục tiêu của FIFA là huy động nguồn vốn khổng lồ thông qua một công ty con mới được thành lập mang tên FIFA Forward Enterprise (FFE). Theo bản đề xuất, FIFA kỳ vọng huy động được khoảng 4,2 tỷ USD từ các nhà đầu tư bên ngoài. Số tiền khổng lồ này được cho sẽ giúp FIFA cụ thể hóa mục tiêu giải ngân hơn 10 tỷ USD cho các quỹ phát triển bóng đá toàn cầu trong 4 năm tới.

Thông tin từ tờ The Times tiết lộ nếu đề xuất của FIFA được thông qua, ông Gianni Infantino tiếp tục giữ vai trò "Ủy viên" của giải đấu World Cup, ngay cả khi nhiệm kỳ Chủ tịch FIFA của ông kết thúc vào năm 2031.

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Chủ tịch FIFA Infantino là tâm điểm của tranh cãi từ đầu World Cup 2026.

Các khoản đầu tư dự kiến được điều phối bởi tỷ phú Joshua Kushner, thông qua quỹ đầu tư mạo hiểm Thrive Capital. Quỹ đầu tư này vốn không xa lạ với giới thể thao, khi từng mua cổ phần của một đội thuộc Giải bóng chày nhà nghề Mỹ (MLB). Joshua Kushner là em trai của Jared Kushner - con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trước khi có đề xuất này, World Cup bản chất là giải đấu thuộc sở hữu 100% của FIFA - cơ quan đại diện cho 211 liên đoàn thành viên trên toàn cầu.

Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh hoạt động như một "tài sản chung" của thế giới bóng đá, hoàn toàn không có sự can thiệp từ các nhà đầu tư tư nhân. Toàn bộ doanh thu khổng lồ từ giải đấu (như bản quyền truyền hình, tài trợ) được FIFA giữ lại để tái đầu tư và phát triển bóng đá ở các quốc gia.

Về cốt lõi, World Cup mang tính cộng đồng, đại diện cho tinh thần thể thao thuần túy và không sinh ra để phục vụ mục đích mang về doanh thu cho bất kỳ cá nhân hay quỹ tài chính nào.

Hai tháng qua, UEFA liên tục phản đối các quyết định của FIFA. Khi World Cup 2026 khởi tranh, UEFA chỉ trích dữ dội cơ quan quyền lực nhất của làng túc cầu vì đồng ý hoàn treo giò tiền đạo Balogun. UEFA gọi đó là quyết định phá hoại bóng đá, đi ngược với tinh thần thể thao.

Hương Ly
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