Indonesia được FIFA chọn làm chủ nhà ASEAN Cup phiên bản mới

TPO - Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) mới đây xác nhận họ sẽ đăng cai FIFA ASEAN Cup 2026. Đây là giải đấu hoàn toàn mới do FIFA lần đầu tiên đứng ra tổ chức, hướng đến các đội tuyển khu vực Đông Nam Á cùng một số khách mời có trình độ tương đương.

Chính xác là Indonesia đăng cai một trong hai hạng đấu của FIFA ASEAN Cup phiên bản mới. Hạng đấu tổ chức ở xứ vạn đảo gồm các đội tuyển Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Philippines, Ấn Độ và chủ nhà Indonesia (FIFA sẽ mời thêm một đội thay thế Trung Quốc). Hạng còn lại gồm Myanmar, Campuchia, Lào, Brunei, Timor Leste và Hồng Kông Trung Quốc sẽ do Hồng Kông Trung Quốc đăng cai.

Với cơ sở hạ tầng đảm bảo khi sở hữu nhiều sân bóng lớn, chất lượng mặt cỏ tốt, Indonesia được FIFA gửi gắm trong lần đầu tiên tổ chức FIFA ASEAN Cup phiên bản mới. Việc Indonesia đăng cai thành công VCK U17 thế giới càng đem lại niềm tin rằng quốc gia vạn đảo đủ năng lực tổ chức sự kiện. Với tư cách chủ nhà, đội tuyển Indonesia càng tự tin khi tiếp đón các đối thủ nhiều duyên nợ như Việt Nam, Thái Lan…

Indonesia vừa có lợi thế sân nhà, vừa gọi được lực lượng mạnh nhất

FIFA ASEAN Cup phiên bản mới diễn ra từ ngày 23/9 đến 3/10/2026, nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn của người hâm mộ khi có sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam. Một trong những yếu tố then chốt tạo nên sức hút cho giải là thời điểm tổ chức rơi vào chuỗi ngày FIFA Days.

Quy định này bắt buộc các CLB phải nhả quân, giúp các đội tuyển có được lực lượng tối ưu thay vì chỉ mang tới đội hình thiếu hụt như các giải đấu truyền thống trước kia của khu vực. Nhờ đó, bộ mặt của những ứng viên vô địch như Indonesia hay Thái Lan hứa hẹn sẽ khác biệt hoàn toàn so với các giải đấu khu vực thông thường.

Đặc biệt, người hâm mộ đang rất chờ đón cuộc chạm trán giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia, nơi đội bóng xứ sở vạn đảo nhiều khả năng sẽ quy tụ trọn vẹn dàn sao nhập tịch chất lượng gốc châu Âu đang thi đấu tại nước ngoài.