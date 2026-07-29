Golfer Thái Trung Hiếu vô địch Giải golf kỷ niệm 15 năm Công ty CP 24H Group

Giải golf kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty CP 24H Group diễn ra trên sân Stone Highland Vân Hà với sự tham gia của đông đảo golfer là đối tác, khách mời và những người yêu golf. Sau ngày tranh tài sôi nổi, golfer Thái Trung Hiếu xuất sắc giành ngôi vô địch.

Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 15 năm thành lập, Giải golf kỷ niệm 15 năm Công ty CP 24H Group quy tụ nhiều golfer cùng tranh tài trên sân Stone Highland Vân Hà.

Trong suốt ngày thi đấu, các vận động viên đã cống hiến nhiều vòng golf chất lượng, với không khí cạnh tranh quyết liệt nhưng vẫn đề cao tinh thần fair-play và giao lưu.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, giải đấu cũng tạo cơ hội để các golfer gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường kết nối thông qua môn thể thao golf. Những hoạt động bên lề góp phần mang đến bầu không khí sôi động, để lại nhiều dấu ấn đối với các golfer tham dự.

Golfer Thái Trung Hiếu (trái) vô địch giải đấu.

Kết thúc giải đấu, golfer Thái Trung Hiếu giành chức vô địch sau màn trình diễn ổn định và thuyết phục. Xếp sau lần lượt là golfer Tiêu Văn Thành với giải Nhì và golfer Tuấn LS nhận giải Ba.

Ở các hạng mục kỹ thuật, golfer Phạm Hoàng Lâm giành giải Nearest to the Pin, golfer Đỗ Hoàng Sâm đoạt giải Longest Drive, trong khi giải Gimme Circle thuộc về golfer Lê Trường Sơn. Giải Mâm Xôi Vàng được trao cho golfer Nguyễn Công Đoàn.

Khép lại giải đấu, ban tổ chức đã trao các cúp và giải thưởng cho những golfer có thành tích xuất sắc, ghi nhận những màn trình diễn nổi bật trên sân.

Thành công của sự kiện tiếp tục cho thấy xu hướng các doanh nghiệp tổ chức những giải golf kết hợp giữa thi đấu và giao lưu, góp phần thúc đẩy phong trào golf, đồng thời tạo thêm sân chơi để cộng đồng golfer có cơ hội kết nối và chia sẻ niềm đam mê với môn thể thao này.