Giải 'Bước chân trên mây' 2026 mở rộng quy mô, chinh phục con đường đá cổ Pavi

Giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3 sẽ diễn ra ngày 4/10 tại xã Sin Suối Hồ (Lai Châu), lần đầu mở rộng cho các VĐV phong trào trên cả nước, thi đấu trên cung đường đá cổ Pavi - di sản lịch sử giữa núi rừng Tây Bắc.

Sáng 29/7, Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu tổ chức họp báo công bố Giải “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026”.

Được khởi xướng từ năm 2023, giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao dành cho những người yêu thích chạy địa hình mà còn góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên, văn hóa và con người vùng Tây Bắc.

Điểm nhấn của mùa giải năm nay là việc lựa chọn con đường đá cổ Pavi làm cung đường thi đấu chính. Đây là tuyến đường đá được xây dựng từ đầu thế kỷ XX dưới thời Pháp thuộc nhằm kết nối Lai Châu với Sa Pa. Dù đã trải qua hơn một thế kỷ cùng nhiều biến động của lịch sử và thiên nhiên, nhiều đoạn đường vẫn giữ được kết cấu nguyên bản với những phiến đá lớn được xếp thủ công, trở thành di sản lịch sử và cảnh quan độc đáo của vùng núi phía Bắc.

Không chỉ chinh phục cung đường đá cổ, các vận động viên còn được trải nghiệm vẻ đẹp của những cánh rừng nguyên sinh, thác nước, suối tự nhiên cùng các bản làng của đồng bào Mông, Dao, Hà Nhì..., tạo nên hành trình kết hợp giữa thể thao, khám phá thiên nhiên và tìm hiểu bản sắc văn hóa địa phương.

Một điểm mới đáng chú ý của mùa giải là lần đầu tiên Ban tổ chức phát hành BIB dành cho các vận động viên phong trào trên phạm vi cả nước. Bên cạnh khoảng 100 nhà báo, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí, giải đấu sẽ chào đón các VĐV chuyên nghiệp, VĐV phong trào và những người yêu thích chạy địa hình tham gia tranh tài.

Phát biểu tại họp báo, Tiến sĩ Vũ Hoài Nam, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam cho biết, việc mở rộng quy mô tham dự không chỉ tạo thêm cơ hội trải nghiệm cho cộng đồng yêu thể thao mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh của con đường đá cổ Pavi nói riêng và tỉnh Lai Châu nói chung đến đông đảo công chúng.

Tiến sĩ Vũ Hoài Nam, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam.

Giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3 diễn ra vào ngày 4/10, gồm ba cự ly thi đấu là 5 km, 11 km và 22 km. Trong đó, cự ly 5 km dành cho các vận động viên đang sinh sống, học tập và làm việc tại Lai Châu; cự ly 11 km dành cho các vận động viên phong trào trên cả nước; còn cự ly 22 km có hai hệ thi đấu gồm hệ dành cho các nhà báo, phóng viên và hệ mở dành cho các đoàn, đơn vị, cá nhân.

Ở hệ phong trào cự ly 22 km, vận động viên được chia thành ba nhóm tuổi gồm 16-35 tuổi, 36-45 tuổi và 46-60 tuổi, tranh tài ở các nội dung cá nhân nam, nữ và đồng đội nam, nữ.

Về giải thưởng, hệ nhà báo có mức thưởng hấp dẫn với 20 triệu đồng cho giải Nhất, 15 triệu đồng cho giải Nhì, 10 triệu đồng cho giải Ba và 5 triệu đồng cho mỗi giải Khuyến khích, kèm các phần quà giá trị.

Đối với hệ phong trào, Ban tổ chức sẽ trao huy chương, tiền thưởng và hiện vật cho các cá nhân, đội đạt thành tích cao; đồng thời trao cúp, cờ và tiền thưởng cho các đơn vị xuất sắc ở nội dung toàn đoàn. Tất cả các vận động viên hoàn thành cự ly trong thời gian quy định đều sẽ được nhận huy chương hoàn thành (finisher medal).