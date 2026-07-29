Pakistan thay chân Trung Quốc, cùng bảng Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup 2026

TPO - Không lâu sau khi Trung Quốc tuyên bố rút lui khỏi FIFA ASEAN Cup 2026, Pakistan đã xác nhận sẽ tham dự giải đấu này. Dù chỉ đứng thứ 198 thế giới, đội bóng Nam Á này sẽ thi đấu ở nhóm 1 dành cho các đội có thứ hạng FIFA cao để thế chân Trung Quốc.

Liên đoàn bóng đá Pakistan (PFF) ngày 28/7 xác nhận đội tuyển nam nước này sẽ góp mặt tại FIFA ASEAN Cup 2026. Đây là lần đầu tiên bóng đá nam Pakistan tham dự một giải đấu dành cho các đội tuyển quốc gia do FIFA bảo trợ, sau khi đội tuyển nữ từng góp mặt ở FIFA Series.

Đang xếp hạng 198 thế giới nhưng Pakistan lại được chung bảng với những đội trong Top 100 như Việt Nam, Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup.

Trong thông báo về việc cử đội tuyển tham dự giải đấu, Chủ tịch PFF Syed Mohsen Gilani gửi lời cảm ơn Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vì tạo điều kiện để đội tuyển nam Pakistan có cơ hội góp mặt tại sân chơi mới của FIFA.

"FIFA ASEAN Cup mang đến cơ hội rất lớn để đội tuyển nam Pakistan thi đấu những trận chất lượng. Đây là dịp để chúng tôi tích lũy thêm kinh nghiệm quốc tế và tăng cường cọ xát với các đối thủ có trình độ cao hơn”, ông Gilani cho biết.

Việc Pakistan được xác nhận tham dự diễn ra sau khi Trung Quốc quyết định rút lui khỏi FIFA ASEAN Cup để tập trung chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2030 và Asian Cup 2027. Điều đó đồng nghĩa đại diện Nam Á này sẽ kế thừa vị trí của đội tuyển Trung Quốc ở nhóm 1 (nhóm Ngoại hạng).

Theo thể thức đã được công bố, FIFA ASEAN Cup được chia thành hai hạng đấu dựa trên bảng xếp hạng FIFA nhằm bảo đảm tính cạnh tranh. Hạng đấu thứ nhất gọi là nhóm Ngoại hạng (Premier) sẽ quy tụ các đội có thứ hạng cao như Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Singapore, Philippines, Ấn Độ và Trung Quốc.

Hạng đấu thứ 2 là nhóm Thử thách (Challenge ) gồm các đội có thứ hạng FIFA thấp hơn là Hồng Kông (Trung Quốc), Brunei, Campuchia, Lào, Myanmar và Timor-Leste. Theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Pakistan tuy xếp hạng 198 thế giới, thấp hơn nhiều đội ở nhóm Thử thách nhưng đã được thế chân Trung Quốc để góp mặt ở nhóm Ngoại hạng . Điều này đồng nghĩa đại diện Nam Á nằm ở bảng B cùng với Việt Nam, Thái Lan và Philippines.

FIFA ASEAN Cup là giải đấu mới do FIFA phối hợp với Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức nhằm tăng số trận quốc tế chính thức cho các đội tuyển trong khu vực và một số đội khách mời châu Á trong kỳ FIFA Days kéo dài. Việc góp mặt tại hạng đấu cao nhất của giải sẽ đem đến cơ hội quý giá để đội tuyển Pakistan được thi đấu với những đối thủ có đẳng cấp và mạnh hơn nhiều.