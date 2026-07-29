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Thể thao

Neymar tuyên bố giã từ đội tuyển Brazil: Tôi không còn muốn cống hiến nữa

Đặng Lai

TPO - Ngôi sao Neymar vừa chính thức xác nhận giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế trong màu áo đội tuyển Brazil. Sau 16 năm gắn bó, tiền đạo 34 tuổi thẳng thắn chia sẻ rằng anh "không còn muốn cống hiến cho Selecao nữa".

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Quyết định này vốn đã được Neymar đưa ra ngay sau khi Brazil bất ngờ dừng bước ở vòng 16 đội World Cup, khi để thua Na Uy với tỷ số 1-2. Trong trận đấu đó, Neymar vào sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn thắng từ chấm phạt đền ở phút bù giờ thứ 10 của hiệp hai. Đó cũng là dấu ấn cuối cùng của anh cho vũ đoàn Samba.

Mới đây, Neymar đã tái khẳng định lập trường: "Hành trình của tôi với đội tuyển quốc gia đã khép lại. Tôi đã làm nên lịch sử, đã sống trong hạnh phúc, cống hiến bằng cả máu và nước mắt vì chiếc áo vàng này. Nhưng hiện tại, tôi không còn muốn tiếp tục nữa".

Chặng đường của Neymar trong màu áo vàng-xanh vẫn ngập tràn những cột mốc đáng nhớ. Anh sánh ngang huyền thoại Pele để trở thành cầu thủ Brazil thứ hai trong lịch sử ghi bàn ở 4 kỳ World Cup liên tiếp (2014, 2018, 2022 và 2026).

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Neymar không thể chinh phục các danh hiệu lớn như Messi

Neymar giã từ đội tuyển với tư cách là danh thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử tuyển Brazil - 80 pha lập công. Với 130 lần khoác áo, anh chỉ xếp sau cựu danh thủ Cafu (142 lần) về số trận thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Dù vậy, những con số này vẫn không thể khỏa lấp một khoảng trống mênh mông trong sự nghiệp ngôi sao này là anh chưa có danh hiệu lớn nào cho đội tuyển quốc gia.

Tất cả những gì Neymar giành được cùng màu áo vàng-xanh chỉ là chức vô địch Confeds Cup 2013, HCV Thế vận hội 2012. Hai danh hiệu lớn là Copa America và World Cup thì Neymar đều không thể chinh phục.

Sau khi khép lại 16 năm cống hiến đầy thăng trầm cho Selecao, ngôi sao sinh năm 1992 hiện tập trung hoàn toàn cho CLB Santos tại giải Serie A. Dù vậy, tương lai của anh vẫn là dấu hỏi lớn khi các tin tức gần đây cho thấy Neymar chưa có ý định gia hạn hợp đồng (hết hạn vào tháng 12 tới).

Đặng Lai
#Neymar #đội tuyển Brazil #quốc tế #World Cup #Selecao #cầu thủ Brazil

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