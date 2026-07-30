Tân Chủ tịch Liên đoàn Pickleball Việt Nam: 'Chuyên nghiệp hóa là con đường duy nhất để phát triển bền vững'

TPO - Sau khi chính thức được thành lập, Liên đoàn Pickleball Việt Nam bước vào nhiệm kỳ đầu tiên với nhiều kỳ vọng. Trả lời phỏng vấn Báo Tiền Phong, Chủ tịch Lê Văn Thành chia sẻ tầm nhìn xây dựng một hệ sinh thái pickleball chuyên nghiệp, kết nối phong trào với thể thao thành tích cao và từng bước đưa Việt Nam trở thành điểm sáng của pickleball khu vực.

Ông Lê Văn Thành - tân Chủ tịch Liên đoàn Pickleball Việt Nam.

Liên đoàn Pickleball Việt Nam ra đời trong bối cảnh môn thể thao này phát triển bùng nổ trên cả nước. Theo ông, cột mốc này có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của pickleball Việt Nam?

Việc thành lập Liên đoàn Pickleball Việt Nam là một cột mốc mang tính bước ngoặt. Nếu trước đây pickleball phát triển chủ yếu dựa trên phong trào, các câu lạc bộ và doanh nghiệp, thì từ thời điểm này, môn thể thao sẽ có một tổ chức đại diện thống nhất để định hướng phát triển dài hạn.

Liên đoàn không chỉ đóng vai trò quản lý, kết nối cộng đồng mà còn là đầu mối xây dựng chiến lược phát triển từ phong trào đến thành tích cao. Chúng tôi sẽ từng bước chuẩn hóa hệ thống giải đấu, đào tạo huấn luyện viên, trọng tài, xây dựng hệ thống xếp hạng vận động viên, đồng thời thiết lập các tiêu chuẩn chuyên môn phù hợp với thông lệ quốc tế.

Đặc biệt, sự ra đời của Liên đoàn giúp pickleball Việt Nam có điều kiện hội nhập sâu hơn với hệ thống pickleball thế giới, mở rộng hợp tác quốc tế và tạo nền tảng để hướng tới mục tiêu cạnh tranh huy chương tại các đấu trường khu vực và châu lục trong tương lai.

Ngay sau khi chính thức ra mắt, đâu sẽ là những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Liên đoàn trong giai đoạn đầu hoạt động?

Nhiệm kỳ đầu tiên có ý nghĩa rất quan trọng bởi đây là giai đoạn đặt nền móng cho sự phát triển lâu dài của pickleball Việt Nam.

Ưu tiên đầu tiên là hoàn thiện hệ thống tổ chức của Liên đoàn từ Trung ương đến địa phương, từng bước thành lập các liên đoàn, hoặc câu lạc bộ thành viên đủ năng lực để tạo mạng lưới phát triển thống nhất trên cả nước.

Song song với đó, Liên đoàn sẽ xây dựng hệ thống thi đấu quốc gia theo lộ trình rõ ràng, bao gồm giải vô địch quốc gia, cúp quốc gia, hệ thống giải xếp hạng (ranking) nhằm tạo sân chơi thường xuyên và minh bạch cho các vận động viên.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là chuẩn hóa công tác đào tạo huấn luyện viên, trọng tài và cán bộ chuyên môn theo tiêu chuẩn quốc tế; xây dựng chương trình phát triển tài năng trẻ, học đường và phong trào quần chúng, từ đó tạo nguồn vận động viên chất lượng cho đội tuyển quốc gia.

Bên cạnh phát triển trong nước, Liên đoàn cũng sẽ đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức pickleball quốc tế để cập nhật luật thi đấu, phương pháp huấn luyện hiện đại và nâng cao vị thế của pickleball Việt Nam trên bản đồ khu vực.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng (phải) trao quyết định thành lập Liên đoàn Pickleball Việt Nam cho ông Lê Văn Thành (trái) - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Động Lực.

Pickleball đã được đưa vào chương trình thi đấu của Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc vào cuối năm và đang hướng tới các sân chơi lớn. Liên đoàn sẽ phối hợp với Cục Thể dục thể thao như thế nào để chuẩn bị cho các đấu trường quốc tế?

Liên đoàn sẽ phối hợp với Cục Thể dục thể thao trong việc tuyển chọn lực lượng vận động viên quốc gia thông qua hệ thống giải đấu chính thức, bảo đảm việc tuyển chọn dựa trên năng lực chuyên môn, thành tích thi đấu và hệ thống xếp hạng minh bạch.

Sau khi hình thành đội tuyển, Liên đoàn sẽ phối hợp xây dựng chương trình huấn luyện dài hạn, tăng cường tập huấn quốc tế, thi đấu cọ xát với các quốc gia có trình độ phát triển mạnh về pickleball nhằm tích lũy kinh nghiệm và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Song song với công tác vận động viên, Liên đoàn sẽ chú trọng đào tạo đội ngũ huấn luyện viên, trọng tài đạt chuẩn quốc tế, bởi đây là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng chuyên môn trong nước.

Mục tiêu không chỉ là tham dự các giải quốc tế mà còn xây dựng một đội tuyển đủ sức cạnh tranh huy chương, từng bước nâng cao vị thế của Pickleball Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Nhiều quốc gia đã tận dụng hiệu quả nguồn vận động viên gốc bản địa đang thi đấu ở nước ngoài để nâng cao thành tích. Liên đoàn có chiến lược gì nhằm tìm kiếm, kết nối và thu hút các vận động viên gốc Việt trở về cống hiến cho đội tuyển Việt Nam?

Nguồn lực vận động viên gốc Việt đang thi đấu và sinh sống ở nhiều quốc gia là một tài sản rất quý đối với thể thao Việt Nam nói chung và pickleball nói riêng.

Quan điểm của Liên đoàn là luôn rộng mở, minh bạch và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các vận động viên gốc Việt có nguyện vọng cống hiến cho đội tuyển quốc gia được tham gia theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam cũng như quy định của các tổ chức thể thao quốc tế.

Trong thời gian tới, Liên đoàn sẽ chủ động xây dựng mạng lưới kết nối với cộng đồng pickleball người Việt ở nước ngoài, tăng cường trao đổi thông tin, tổ chức các chương trình giao lưu, tập huấn và thi đấu nhằm phát hiện, thu hút những tài năng có trình độ chuyên môn cao.

Bên cạnh việc bổ sung lực lượng cho đội tuyển, các vận động viên gốc Việt còn có thể trở thành cầu nối quan trọng giúp chuyển giao kinh nghiệm, phương pháp huấn luyện hiện đại và thúc đẩy quá trình hội nhập của pickleball Việt Nam với thế giới.

Đại hội thành lập Liên đoàn Pickleball Việt Nam.

Liên đoàn sẽ có những giải pháp gì để nâng tầm tính chuyên nghiệp của pickleball Việt Nam trong tương lai?

Muốn pickleball phát triển bền vững thì chuyên nghiệp hóa phải được thực hiện đồng bộ trên toàn bộ hệ sinh thái, chứ không chỉ dừng ở việc tổ chức nhiều giải đấu.

Trước hết, Liên đoàn sẽ xây dựng đầy đủ hệ thống quy chế, điều lệ và tiêu chuẩn chuyên môn thống nhất trên phạm vi toàn quốc; đồng thời chuẩn hóa công tác đào tạo huấn luyện viên, trọng tài, cán bộ điều hành và hệ thống đánh giá vận động viên.

Liên đoàn cũng hướng tới xây dựng hệ thống giải đấu nhiều cấp độ với lịch thi đấu ổn định hằng năm, áp dụng hệ thống tính điểm và xếp hạng quốc gia để tạo môi trường cạnh tranh liên tục cho các vận động viên.

Một định hướng quan trọng khác là đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, từ đăng ký thi đấu, xếp hạng vận động viên, quản lý dữ liệu chuyên môn đến điều hành giải đấu, nhằm nâng cao tính minh bạch và hiệu quả.

Bên cạnh đó, Liên đoàn sẽ tăng cường hợp tác với các tổ chức pickleball quốc tế, doanh nghiệp, địa phương và các nhà tài trợ để hình thành một hệ sinh thái phát triển bền vững, trong đó phong trào quần chúng, thể thao học đường, thể thao thành tích cao và hoạt động thương mại cùng phát triển hài hòa.

Mục tiêu dài hạn của chúng tôi không chỉ là phát triển số lượng người chơi, mà còn đưa pickleball Việt Nam trở thành một nền pickleball chuyên nghiệp, có bản sắc riêng và đủ năng lực cạnh tranh với các quốc gia hàng đầu trong khu vực.



Trân trọng cảm ơn ông!