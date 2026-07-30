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Thể thao

HLV Park Hang-seo nổi nóng, xông vào sân bảo vệ học trò ở Thái Lan

Đặng Lai

TPO - HLV Park Hang-seo tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý trong trận giao hữu mới đây giữa Kanchanaburi FC và Eastern SC của Hồng Kông Trung Quốc. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã tỏ ra giận dữ khi chứng kiến các học trò liên tục bị đối thủ gây hấn, dẫn đến phản ứng quá khích.

Sự cố bùng nổ ngay trong hiệp 1 khi một cầu thủ Kanchanaburi bị phạm lỗi thô bạo, châm ngòi cho cuộc va chạm giữa hai bên. Không giữ nổi sự bình tĩnh, HLV Park Hang-seo đã lao thẳng vào sân, liên tục chỉ tay về phía ban huấn luyện và cầu thủ Eastern SC tỏ rõ sự bức xúc.

Bất chấp nỗ lực can ngăn của trợ lý Lee Jung-soo, chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn thể hiện thái độ gay gắt. Đến cuối trận, khi học trò tiếp tục bị đốn ngã trước vòng cấm, ông Park lại khiến khán giả chú ý với chuỗi hành động giơ tay thắc mắc, bĩu môi và làm động tác thổi sáo đầy châm biếm.

Hình ảnh quyết liệt này lập tức tạo nên cơn sốt trên các trang mạng xã hội. Người hâm mộ Kanchanaburi hào hứng dành tặng ông những biệt danh như "HLV Park chiến" hay "HLV vẫn nóng". Sự máu lửa vốn đã trở thành thương hiệu của ông Park từ thời còn dẫn dắt các cấp độ đội tuyển Việt Nam.

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HLV Park Hang-seo trong trận giao hữu mới đây

CĐV Việt Nam chắc chắn không quên những lần ông nhận thẻ đỏ ở chung kết SEA Games 30, hay màn đáp trả nảy lửa với trợ lý Sasa Todic của Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022.

Trận đấu với Eastern SC nằm trong chuỗi chuẩn bị cho mùa giải mới của Kanchanaburi. Dưới sự chỉ đạo của tân HLV trưởng Park Hang-seo từ giữa tháng 7, đại diện Thai League 2 duy trì phong độ ấn tượng với 3 trận thắng giao hữu liên tiếp. Mục tiêu lớn nhất của ông trong 2 năm tới là đưa Kanchanaburi thăng hạng Thai League. Hành trình của thầy Park sẽ bắt đầu bằng cuộc đọ sức với PT Satun vào ngày 6/9.

Trong lúc làm việc tại Thái Lan, thầy Park vẫn đang chịu áp lực không nhỏ từ quê nhà. Hàn Quốc đang tổ chức một phiên điều trần sau World Cup 2026, giải đấu mà đội tuyển của họ đã gây thất vọng nặng nề. HLV Park Hang-seo đã không có mặt ở phiên điều trần này với lý do bận công việc ở nước ngoài.

Đặng Lai
#HLV Park Hang-seo #giao hữu Thái Lan #Kanchanaburi #Eastern SC #bóng đá Thái Lan #thầy Park #Việt Nam

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