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FIFA ra 'tối hậu thư' cho 211 Liên đoàn: Nhận 20 triệu USD và chấp thuận bán cổ phần World Cup?

Hương Ly

TPO - Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đặt ra hạn chót ngày 19/9 để 211 liên đoàn thành viên chấp thuận nhận gói hỗ trợ tài chính một lần trị giá 20 triệu USD. Khoản tiền này là một phần trong dự án bán cổ phần World Cup của FIFA.

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"Trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi, với tư cách chủ tịch FIFA là mang đến những cơ hội mang tính bước ngoặt cho 211 Liên đoàn bóng đá, những thành viên của chúng tôi," AP tiết lộ nội dung trong bức thư của Infantino sẽ gửi đến các thành viên của FIFA.

Chủ tịch Infantino trình bày về "cơ hội độc nhất vô nhị" trong một bức thư chia sẻ cụ thể về kế hoạch thành lập công ty con của FIFA trị giá 20 tỷ USD - trong đó 20% thuộc sở hữu của các nhà đầu tư tư nhân - nhằm điều hành các giải đấu và sự kiện của FIFA trong tương lai như World Cup và Club World Cup.

Đề xuất của chủ tịch FIFA được tiết lộ công khai vào ngày 29/7. Theo đó, FIFA được hậu thuẫn bởi công ty đầu tư Thrive Capital của Joshua Kushner (em trai Jared Kushner, con rể Tổng thống Trump). Ý tưởng ngay lập tức vấp phải sự phẫn nộ từ Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA). UEFA tuyên bố World Cup không phải là một thứ tài sản để FIFA mang ra phân chia cổ phần và bán.

The Times phân tích đây là quyết định mang tính cá nhân của Chủ tịch Infantino. Ông sốt sắng thúc đẩy dự án vì dự kiến tự bổ nhiệm mình làm Ủy viên cấp cao hoặc Giám đốc điều hành của FIFA Forward Enterprise từ năm 2031. Khi đó, Infantino sẽ chia tay cương vị chủ tịch FIFA nhưng vẫn nắm một phần quyền điều hành giải đấu World Cup. Người đứng đầu FIFA hiện tại sẽ thâu tóm mức lương "khủng" dựa trên quy mô dự án.

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Chủ tịch Ceferin cùng UEFA tẩy chay FIFA.

Infantino phải thuyết phục 211 liên đoàn thành viên dưới trướng FIFA. Đó là điều kiện duy nhất để dự án bán cổ phần World Cup được thông qua. Tuy nhiên, UEFA triệu tập cuộc họp khẩn, quy tụ đủ 55 Liên đoàn trực thuộc để lấy ý kiến. Mục tiêu của UEFA là 55 Liên đoàn thành viên phản đối ý tưởng của FIFA.

Trong trường hợp FIFA vẫn bán cổ phần World Cup, UEFA sẵn sàng tẩy chay, kêu gọi các thành viên từ bỏ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Theo Reuters, Liên đoàn Bóng đá Bắc Mỹ cũng phản đối FIFA. CONCACAF đưa ra tuyên bố: "Chúng tôi quan ngại vì sự thiếu sót trong quy trình trước khi FIFA đưa ra tuyên bố". LĐBĐ châu Á cũng thất vọng vì FIFA không thảo luận với các thành viên trước khi công bố thông tin với truyền thông.

Sau cùng, nội dung quan trọng trong bức thư của Chủ tịch Infantino cho biết: "Nếu 211 Liên đoàn thành viên từ chối dự án bán cổ phần World Cup, họ vẫn nhận 10 triệu USD theo kế hoạch trước đó cho chu kỳ 4 năm tới. Và khi đồng ý, khoản tiền được FIFA rót về cho các thành viên lập tức nhân lên gấp đôi".

Hương Ly
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