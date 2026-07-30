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Thể thao

FIFA mở cuộc điều tra liên quan đến Liên đoàn bóng đá và đội tuyển Argentina

Đặng Lai

TPO - FIFA vừa chính thức mở các cuộc điều tra nhắm vào Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) cùng 2 cầu thủ và thành viên ban huấn luyện sau vụ xô xát tại trận chung kết World Cup 2026 thua Tây Ban Nha 0-1. Quyết định này khiến 3 thành viên gồm Leandro Paredes, Nahuel Molina và trợ lý HLV Roberto Ayala đối diện án phạt nặng.

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Cả ba đã tham gia vào vụ va chạm gay gắt trên sân với các tuyển thủ Tây Ban Nha như Gavi, Rodri, Dani Olmo... ngay sau khi trận đấu kết thúc. Nếu bị kết luận vi phạm, ba thành viên của Argentina có thể phải nhận án treo giò dài hạn. Paredes có lẽ là người "nhiệt tình" ẩu đả nhất. Chính anh đã hạ đo ván đối thủ và bị rút thẻ đỏ (FIFA sau đó bất ngờ gỡ thẻ đỏ này cho Paredes).

Bên cạnh đó, tiền vệ Thiago Almada của Argentina và tiền vệ Gavi của Tây Ban Nha cũng bị lập hồ sơ điều tra về hành vi thiếu tinh thần thể thao. FIFA đánh giá mức độ vi phạm của Paredes, Molina và Ayala là đặc biệt nghiêm trọng.

Và nếu bị kết luận có sai phạm, họ phải đối mặt với án cấm thi đấu kéo dài từ tổ chức này. Trong thông báo chính thức, FIFA cho biết các bên liên quan đang được tạo điều kiện giải trình trước khi Ủy ban Kỷ luật đưa ra phán quyết cuối cùng.

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Trợ lý Ayala cũng tham gia vụ xô xát

Không chỉ dừng lại ở hành vi của các cá nhân, AFA cũng đang đứng trước hàng loạt cáo buộc vi phạm quy định ở nhiều trận đấu suốt VCK. Đáng chú ý nhất là các hành vi mang thông điệp chính trị không phù hợp liên quan đến tranh chấp chủ quyền quần đảo Falkland (mà Argentina gọi là Malvinas).

Trước đó, các cầu thủ Argentina đã giăng một biểu ngữ lớn mang nội dung "Las Malvinas son Argentinas" (Quần đảo Malvinas là của Argentina) ngay trên sân sau chiến thắng trước tuyển Anh ở vòng bán kết.

Bên cạnh vi phạm về chính trị, AFA còn phải đối mặt với các cuộc điều tra về hành vi phân biệt chủng tộc, cử chỉ lăng mạ, thi đấu trễ giờ, không tuân thủ quy trình an ninh trận đấu cũng như việc cổ động viên ném vật thể lạ xuống sân.

Chuỗi bê bối này đã khép lại một kỳ World Cup nhiều thăng trầm với đại diện Nam Mỹ. Trong trận chung kết ngày 12/7, Argentina đã để thua Tây Ban Nha 0-1 bởi bàn thắng trong hiệp phụ của Ferran Torres, qua đó lỡ cơ hội trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch World Cup kể từ thời Brazil năm 1962.

Đặng Lai
#FIFA #World Cup 2026 #Argentina #Paredes #Ayala #Tây Ban Nha #xô xát #bóng đá #điều tra #án phạt

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