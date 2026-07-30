Báo Singapore gọi Xuân Son là 'Haaland phiên bản Việt', cảnh báo đội nhà trước trận gặp Việt Nam

TPO - Trong bài phân tích mới đây, nhật báo Strait Times của Singapore đã dành những lời tán dương cho Xuân Son. Họ gọi tiền đạo này là “Erling Haaland phiên bản Việt Nam”. Ấn phẩm Singapore cũng cảnh báo đội nhà khi cho rằng không phải riêng Xuân Son, tuyển Việt Nam còn nhiều điểm nổ khác cần phải dè chừng.

Đầu tiên, Strait Times nhắc về trận bán kết ASEAN Cup giữa Việt Nam và Singapore 2 năm trước. Khi ấy, đội bóng đảo quốc sư tử đã 3 lần vào lưới nhặt bóng sau các cú dứt điểm của Xuân Son gồm 2 ở lượt đi và 1 ở lượt về.

“Đội tuyển Singapore hoàn toàn có lý do để lo lắng khi gặp lại trung phong cao 1,85 m - người đã đập tan hy vọng vào chung kết Giải vô địch Đông Nam Á 2024 của họ bằng cách ghi 3 bàn thắng qua 2 lượt trận. Nhờ những bàn thắng ấy, tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng chung cuộc 5-1 trước Singapore ở bán kết”, Strait Times mở đầu bài viết.

“Trong chiến dịch ra mắt đầy bùng nổ, Rafaelson (tiền đạo gốc Brazil có cái tên Việt Nam là Xuân Son) đã giúp "Những chiến binh Sao vàng" giành chức vô địch Đông Nam Á, lần lên ngôi thứ 3 trong lịch sử. Cá nhân anh cũng ẵm luôn cả hai danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất và Vua phá lưới với 7 pha lập công.

2 năm sau, chân sút 29 tuổi này một lần nữa có thể chặn đứng tham vọng đi tiếp của Singapore. Anh sẽ là người dẫn dắt hàng công của nhà đương kim vô địch khi họ đón tiếp Singapore trong trận đấu ở sân Mỹ Đình vào ngày 31/7.

Singapore đang dẫn đầu bảng với 2 trận toàn thắng tuyệt đối, nhưng Việt Nam (hạng 99 thế giới) và Indonesia (hạng 118 thế giới) đang xếp ngay phía sau. Cả 2 đội tuyển này mới chỉ thi đấu 1 trận và thắng 1.

Khả năng tỳ đè, dứt điểm đa dạng của Xuân Son khiến tờ Strait Times liên tưởng anh với Haaland

Với Xuân Son, anh đang là họng pháo hàng đầu của đội tuyển Việt Nam. Mới nhất, anh ghi 1 bàn trong chiến thắng hủy diệt 7-0 trước Timor Leste Leste để nâng tổng số bàn thắng của mình lên con số 12 sau 10 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia.

Với sức mạnh thể chất vượt trội cùng khả năng dứt điểm sắc bén, người ta dễ liên tưởng anh với Erling Haaland. Có thể khẳng định, đây là Haaland của đội tuyển Việt Nam. Nói không quá, anh còn sở hữu hiệu suất ghi bàn còn tốt hơn cả tiền đạo người Na Uy.

Và “Haaland phiên bản Việt” cũng đang hướng đến trận gặp Singapore với khát khao lớn nhất. Anh chia sẻ sau chiến thắng trước Timor Leste: "Tôi hạnh phúc vì đã ghi được bàn thắng. Ghi bàn luôn là công việc của một tiền đạo. Có những trận đấu tôi không ghi được nhiều bàn như mong muốn, nhưng tôi luôn nỗ lực và chăm chỉ. Trong trận gặp Singapore, tôi sẽ còn cố gắng nhiều hơn nữa. Đó là trách nhiệm của tôi".

Sinh ra tại thành phố Pirapemas thuộc miền Đông Bắc Brazil, anh từng chơi cho các đội trẻ của Bahia và Vitoria trước khi chuyển đến CLB Vegalta Sendai của Nhật Bản theo dạng cho mượn vào năm 2018. Chân sút này đầu quân cho Naestved của Đan Mạch vào năm tiếp theo. Anh ký hợp đồng với CLB Nam Định của Việt Nam vào năm 2020. Tổng cộng trong 3 năm đầu, anh ghi được 37 bàn thắng và có 8 đường kiến tạo qua 75 trận.

Xuân Son vẫn ghi bàn đều đặn cho CLB lẫn đội tuyển

Nhưng phải đến khi trở lại Nam Định năm 2023, phong độ của anh mới thực sự bùng nổ khủng khiếp. Xuân Son ghi tới 61 bàn thắng và có 10 đường kiến tạo sau 61 trận qua 3 mùa giải, góp công giúp đội nhà giành chức vô địch V.League vào năm 2024. Cũng trong năm đó, anh chính thức trở thành công dân Việt Nam. Anh đã chứng minh quyết định khoác áo đội tuyển Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn bằng những mưa bàn thắng.

Trong 10 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, Xuân Son chỉ tịt ngòi đúng 2 trận - trận lượt về chung kết ASEAN Cup 2024 gặp Thái Lan (trận đấu anh bị gãy chân sau 34 phút) và chiến thắng giao hữu 3-0 trước Bangladesh vào tháng 3 năm nay”.

Strait Times tin rằng các tuyển thủ Singapore vẫn sợ ký ức ở bán kết ASEAN Cup 2024. Nhưng lần này, họ không chỉ lo lắng về Xuân Son mà còn phải e sợ trước 2 chân sút gốc Brazil khác: Hoàng Hên và Tài Lộc.

“Đáng lo ngại cho Singapore, lần này Xuân Son không phải là cầu thủ gốc Brazil duy nhất khiến họ phải bận tâm. Đội chủ nhà còn sở hữu tiền vệ Hendrio (Hoàng Hên - 4 lần khoác áo ghi 3 bàn thắng) và tiền đạo Geovane Magno (Tài Lộc). Việc trình làng các cầu thủ nhập tịch mang đến cho HLV Kim Sang-sik nhiều lựa chọn hơn về mặt chiến thuật. Và ông càng tự tin trong nỗ lực dẫn dắt đội bóng tiếp tục vô địch Đông Nam Á”, ấn phẩm đảo quốc sư tử cảnh báo đội nhà.

Hoàng Hên là một mũi công đáng gờm của Việt Nam

Tờ báo này tiếp tục dành những sự so sánh cao nhất để miêu tả sức mạnh của tuyển Việt Nam. “Trong chiến thắng trước Timor-Leste, "Haaland của Việt Nam" đã biến thành "Harry (Kane) của Việt Nam". Anh chủ động lùi sâu về phần sân nhà để chọc khe cho đồng đội hoặc tạo khoảng trống cho các vệ tinh xung quanh như Hoàng Hên, Quang Hải và Đình Bắc tỏa sáng. Thực tế là cả 3 đều đã ghi bàn, trong đó Đình Bắc lập một cú hat-trick", Strait Times viết.

"Việt Nam đang duy trì chuỗi phong độ thăng hoa. Họ đã thắng tới 18 trận liên tiếp. Chuỗi trận bất bại của họ trước Singapore cũng kéo dài. Kể từ khi Singapore đánh bại Việt Nam 1-0 trong trận chung kết Tiger Cup 1998, đội tuyển của chúng ta đã không thắng 16 trận đối đầu với chính đối thủ này (hòa 7 và thua 9)”.

Strait Times dùng tuyên bố của Xuân Son để kết lại bài viết. Qua đây, tờ báo của Singapore nhấn mạnh vào hỏa lực tấn công của đội tuyển Việt Nam để coi đó là lời cảnh báo cho đội nhà.

"Thật dễ dàng khi được chơi bên cạnh những đồng đội thông minh. Chúng tôi đã phối hợp rất tốt. Toàn đội đã làm tốt và tôi chắc chắn mọi người đều rất hạnh phúc với chiến thắng này. Tôi có thể không giành được danh hiệu Vua phá lưới, nhưng chỉ cần Việt Nam một lần nữa vô địch giải đấu, tôi sẽ rất hạnh phúc", Xuân Son nhắn nhủ các đối thủ".