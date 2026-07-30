Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Tây Ban Nha phát hành tiền đặc biệt mừng chức vô địch World Cup 2026

Đặng Lai

TPO - Chính phủ Tây Ban Nha vừa chính thức cho phép sản xuất và phát hành đồng xu đặc biệt nhằm kỷ niệm chiến tích vô địch World Cup 2026 của đội tuyển quốc gia. Đây là cột mốc đặc biệt, đánh dấu lần thứ hai "Cơn lốc màu đỏ" bước lên đỉnh cao của bóng đá thế giới.

moeda-espanha-copadomundo-2026.jpg
Phiên bản mẫu của tiền xu

Đồng xu kỷ niệm này sẽ do nhà máy Tiền tệ và Tem thư Quốc gia Tây Ban Nha - cơ quan chịu trách nhiệm đúc tiền và in tiền giấy của quốc gia - đảm nhận sản xuất. Số lượng phát hành sẽ bị giới hạn ở mức tối đa 50.000 bản với nhiều mệnh giá. Nó có giá trị trên toàn thế giới. Những nhà sản xuất hy vọng họ có thể biến đây trở thành một vật phẩm hiếm hoi và vô cùng giá trị đối với giới sưu tầm.

Về thiết kế, mặt trước của đồng xu khắc họa chân dung Quốc vương Felipe VI, đi kèm dòng chữ "Felipe VI Rei da Espanha" (Felipe VI - Quốc vương Tây Ban Nha). Viền ngoài của mặt trước được trang trí tinh xảo bằng các chi tiết hình cầu nhỏ, tạo nên vẻ sang trọng và hiện đại. Trong khi đó, mặt sau mang tính biểu tượng cao với logo chính thức của kỳ World Cup 2026 được in hoa nổi bật.

Với số lượng giới hạn cùng thiết kế mang đậm giá trị lịch sử, sản phẩm này hứa hẹn sẽ trở thành món quà kỷ niệm độc đáo, thu hút sự quan tâm lớn từ đông đảo người hâm mộ bóng đá Tây Ban Nha cũng như các nhà sưu tầm tiền tệ trên khắp thế giới.

chung-ket-world-cup-2026-argentina-tay-ban-nha.jpg

4 năm trước khi tuyển Argentina vô địch thế giới, quốc gia Nam Mỹ cũng phát hành một tờ tiền đặc biệt. Argentina đưa hình ảnh siêu sao Lionel Messi lên tờ tiền có mệnh giá 1.000 Peso. Sự lựa chọn mệnh giá này chứa đựng ý nghĩa đặc biệt khi con số khởi đầu bằng "10" - trùng khớp với số áo đấu huyền thoại của Messi.

Mặt trước tờ tiền chân dung Lionel Messi cùng thông tin tri ân đóng góp vĩ đại của anh cho bóng đá nước nhà. Mặt sau khắc họa hình ảnh tập thể đội tuyển Argentina nâng cao cúp vàng cùng HLV Lionel Scaloni. Việc phát hành tiền kỷ niệm vốn không hoàn toàn xa lạ tại Argentina. Quốc gia này từng phát hành đồng xu đặc biệt nhân dịp đăng quang World Cup lần đầu tiên vào năm 1978.

Đặng Lai
#World Cup #Tây Ban Nha #tiền kỷ niệm #đồng xu #Vô địch 2026 #World Cup 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe