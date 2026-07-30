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Thể thao

Lượt 9 Giải nữ VĐQG 2026: Các đội tốp đầu đồng loạt giành chiến thắng

PV

Chiều 29/7, lượt trận thứ 9 Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026 tiếp tục diễn ra với ưu thế thuộc về các đội bóng mạnh. Thái Nguyên T&T, TP.HCM I và Hà Nội I đều giành trọn 3 điểm, qua đó tiếp tục cuộc đua ở nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng.

Trên sân nhà, Thái Nguyên T&T tiếp đón Than KSVN với mục tiêu giành chiến thắng để bám đuổi nhóm đầu. Đội chủ nhà sớm vượt lên ở phút 17 nhờ pha lập công của Nguyễn Thị Thúy Hằng. Tuy nhiên, Than KSVN nhanh chóng đưa trận đấu trở lại thế cân bằng khi Trần Nhật Lan ghi bàn gỡ hòa ở phút 27.

Bước sang hiệp hai, Hải Yến bất ngờ giúp Than KSVN vươn lên dẫn 2-1. Trong tình thế buộc phải dâng cao đội hình, Thái Nguyên T&T tạo sức ép liên tục về phía khung thành đối phương. Thúy Hằng hoàn tất cú đúp để san bằng tỷ số trước khi Ngọc Minh Chuyên ghi bàn ở phút bù giờ thứ hai, ấn định chiến thắng nghẹt thở 3-2 cho đội bóng xứ chè.

Ở trận đấu cùng giờ, TP.HCM I tiếp tục thể hiện sức mạnh khi dễ dàng vượt qua Hà Nội II. Chỉ sau 11 phút thi đấu, Thùy Linh, Gabriel và Thùy Trang lần lượt lập công, giúp đội bóng thành phố mang tên Bác tạo lợi thế dẫn trước 3-0.

Sang hiệp hai, K’Thủa tỏa sáng với một cú đúp, trước khi Bảo Châu và Quỳnh Anh ghi thêm hai bàn thắng, khép lại chiến thắng đậm 7-0 cho TP.HCM I. Với kết quả này, thầy trò HLV Kim Chi tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng sau 9 vòng đấu.

Trong trận đấu còn lại, Hà Nội chạm trán TP.HCM II. Dù không tung ra đội hình mạnh nhất ngay từ đầu, đại diện Thủ đô vẫn tạo ra thế trận lấn lướt. Sau hiệp một không có bàn thắng, Hà Nội tăng tốc trong hiệp hai và liên tiếp có được hai pha lập công của Biện Thị Hằng và Phạm Hải Yến để vươn lên dẫn 2-0. Những nỗ lực của TP.HCM II chỉ giúp đội bóng này có bàn rút ngắn tỷ số do công của Ngọc Diệp ở những phút cuối trận, qua đó chấp nhận thất bại 1-2.

PV
#Giải nữ VĐQG #bóng đá nữ #thắng trận #đội mạnh #bảng xếp hạng #Thái Nguyên T&T #TP.HCM I

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