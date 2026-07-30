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Nhật Bản đăng cai VCK U23 châu Á 2028, Việt Nam sáng cửa vào nhóm hạt giống số 1

Trọng Đạt

TPO - Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) thông báo Nhật Bản là chủ nhà VCK U23 châu Á 2028, giải đấu đồng thời là vòng loại Olympic Los Angeles 2028. Với tấm HCĐ lịch sử tại giải năm 2026 cùng thành tích ổn định những năm gần đây, U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ được xếp vào nhóm hạt giống số 1 nếu vượt qua vòng loại sắp tới.

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Ngày 30/7, Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức phê duyệt hàng loạt quyết định quan trọng về quyền đăng cai và điều lệ các giải đấu, trong đó xác nhận Nhật Bản sẽ là nước chủ nhà của Vòng chung kết U23 châu Á 2028.

Đây cũng là giải đấu đóng vai trò vòng loại khu vực châu Á để xác định các suất tham dự môn bóng đá nam tại Olympic Los Angeles 2028.

Theo AFC, Nhật Bản giành quyền đăng cai sau cuộc đua với các ứng viên gồm Jordan, Kyrgyzstan, Qatar, Uzbekistan và UAE. Trước đó, UAE đã rút hồ sơ vào đầu năm nay.

AFC cho biết, tất cả các ứng viên đều đáp ứng những tiêu chí tối thiểu. Tuy nhiên, Nhật Bản được lựa chọn nhờ hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, năng lực tổ chức đã được kiểm chứng, mức độ rủi ro thấp, đồng thời phù hợp với định hướng luân phiên đăng cai các giải đấu lớn giữa các khu vực của bóng đá châu Á.

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Trước đó, AFC đã xác nhận nguyên tắc phân nhóm hạt giống cho VCK U23 châu Á 2028. Theo đó, thứ hạng hạt giống sẽ được tính dựa trên thành tích của các đội tại ba kỳ U23 châu Á gần nhất, với hệ số điểm tương ứng 100% cho giải gần nhất (năm 2026), 50% năm 2024 và 25% năm 2022.

Với tấm huy chương đồng lịch sử tại VCK U23 châu Á 2026 ở Saudi Arabia cùng thành tích ổn định vào tứ kết vào các năm 2022 và 2024, U23 Việt Nam đang sáng cửa được xếp vào nhóm hạt giống số 1, trong trường hợp vượt qua vòng loại giải U23 châu Á 2028.

Nếu kịch bản này trở thành hiện thực, U23 Việt Nam sẽ đứng cùng nhóm với những cường quốc của bóng đá trẻ châu lục như Nhật Bản, Uzbekistan và Hàn Quốc. Quan trọng hơn, U23 Việt Nam sẽ tránh được nguy cơ chạm trán các đối thủ hàng đầu này ngay từ vòng bảng, qua đó mở ra cơ hội thuận lợi hơn trong hành trình cạnh tranh vé dự Olympic Los Angeles 2028.

Trọng Đạt
#U23 châu Á #Nhật Bản #U23 Việt Nam #bóng đá châu Á #VCK U23 2028 #Olympic Los Angeles #hạt giống

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