HLV Kim Sang-sik chỉ ra lợi thế của đội tuyển Việt Nam trước Singapore

TPO - Ông Kim Sang-sik cho biết trận đấu với Singapore sẽ rất khốc liệt, nhưng đồng thời tin đội tuyển Việt Nam sẽ có lợi thế để hướng đến chiến thắng.

HLV Kim Sang-sik cho biết đội tuyển Việt Nam đã nghiên cứu kỹ lối chơi của Singapore (ảnh M.D)

"Trận gặp Singapore rất quan trọng với đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi cần chiến thắng để tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vô địch. Chúng tôi hiểu rằng màn so tài với Singapore sẽ khốc liệt, nhưng trong những ngày qua, các cầu thủ Việt Nam đã hồi phục tốt để lấy lại thể lực"-HLV Kim Sang-sik cho biết.

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Singapore ở lượt trận 2 bảng A, ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình ngày 31/7. Trước trận đấu này, Singapore đang tạm dẫn đầu với 6 điểm sau 2 trận thắng liên tiếp.

Theo HLV Kim Sang-sik, thành tích đối đầu giữa Việt Nam và Singapore mang tới tín hiệu tốt. Đội tuyển Việt Nam sẽ ra sân với tinh thần quyết tâm chiến thắng. Ông và các học trò đã có sự chuẩn bị tốt để nối dài chuỗi trận bất bại của đội.

"Sau 2 năm, Singapore đã mạnh hơn nhiều với số Kyogo Nakamura, Song Ui-yong, Irfan Fandi và Ilhan Fandi. Dù vậy, đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị xong đấu pháp để chuỗi bất bại trước Singapore dài thêm. Ở giải năm nay, đội tuyển Việt Nam có áp lực bảo vệ ngôi vương, nhưng áp lực chính là động lực. Việt Nam tự tin đương đầu với sức ép. Chúng tôi sẽ không chùn bước, mà cố gắng chơi tốt nhất trong trận ngày mai"-ông Kim Sang-sik nhấn mạnh.

Nhà cầm quân Hàn Quốc cũng cho rằng đội tuyển Việt Nam có lợi thế hơn đối thủ với thời gian nghỉ ngơi dài hơn. Trong khi đó, Singapore chỉ đến Hà Nội 2 ngày, vừa phải đá 2 trận. HLV Kim Sang-sik đồng thời cho biết BHL đội tuyển Việt Nam đã nghiên cứu kỹ Singapore và sẽ có phương án chiến thuật để giành chiến thắng.