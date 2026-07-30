Tuyển Việt Nam đừng vội nghĩ tới Indonesia, thắng Singapore trước đã

TPO - Tuyển Việt Nam lần lượt gặp Timor Leste, Singapore và Indonesia ở vòng bảng ASEAN Cup 2026. Thứ tự trận đấu tăng dần theo độ khó, qua đó giúp HLV Kim Sang-sik thuận lợi tính toán các đấu pháp chiến thuật.

Sau trận thắng đậm 7-0 trước Timor Leste, "Chiến binh sao vàng" bước vào lượt trận 2, vòng bảng ASEAN Cup 2026 gặp Singapore. Thầy trò HLV Kim cần thắng nhanh, gọn trước Singapore, đồng thời xem đây là cơ hội để tập dượt - khắc phục điểm yếu và tối ưu các điểm mạnh - trước khi bước vào đại chiến với Indonesia.

Trao đổi cùng Tiền Phong, BLV Quang Tùng cho rằng tuyển Việt Nam còn nhiều điểm hạn chế cần cải thiện ngay từ trận đấu thứ 2 vòng bảng. Một trong số điểm yếu "chí mạng" của tuyển Việt Nam hiện tại là chống bóng bổng.

Văn Hậu và đồng đội để lộ nhiều lỗ hổng ở trận Timor Leste. Ảnh: ﻿Hữu Phạm.

"Chúng ta đã khởi đầu thuận lợi ở ASEAN Cup 2026. Cái được của tuyển Việt Nam là ghi nhiều bàn, dễ dàng áp đặt thế trận tấn công dồn dập và các cầu thủ đang tự tin chơi bóng cùng nhau. Song, chúng ta thắng Timor Leste quá dễ, ít chịu áp lực phòng ngự nên trận thắng đậm không nói lên nhiều điều về góc độ chiến thuật", BLV Quang Tùng nhận định.

Trước Timor Leste, tuyển Việt Nam cầm bóng hơn 60%. Đoàn quân dưới trướng HLV Kim dứt điểm khoảng 20 lần, trong khi đối thủ có 7 tình huống bắn phá khung thành. Timor Leste chật vật để có tình huống tiếp cận 1/3 cuối sân của tuyển Việt Nam. Và khi Timor Leste đưa được bóng vào khu vực cấm địa của tuyển Việt Nam, đó là lúc chúng ta bị đe dọa.

Lê Giang Patrik đã cản phá cú sút từ tiền đạo Timor Leste trong thế đối mặt ở phút 85. Trước đó, phút 59, bóng một lần dội cột tuyển Việt Nam. Và ở phút 51, Timor Leste suýt tạo khác biệt từ khoảnh khắc Claudio Osorio treo bóng tinh tế nhưng đồng đội đánh đầu hỏng.

Tuyển Việt Nam sẽ siết lực lượng, lối chơi trước đại chiến Indonesia. Ảnh: ﻿Phạm Hữu.

"Vấn đề phòng ngự của tuyển Việt Nam không chỉ xuất hiện ở trận Timor Leste. Ở trận giao hữu trước đó với Myanmar, đã có những lỗi phòng ngự kiểu tương tự rồi. Hai hậu vệ biên của chúng ta phòng ngự không chặt chẽ khi áp sát chưa đủ rát. Tiếp đó, bộ đôi trung vệ thường bị đối thủ khai thác vào điểm mù, bị động với những đường chuyền, quả treo bóng ra sau lưng", BLV Quang Tùng tiếp tục cuộc trò chuyện cùng Tiền Phong.

"Tuyển Việt Nam không thủng lưới từ trận Myanmar đến Timor Leste, nhưng vẫn có nhiều sai số khiến chúng ta phải nhìn lại. Trước mắt, tuyển Việt Nam cần xử lý loạt vấn đề ở hàng phòng ngự để đối đầu Singapore, tập thể mạnh hơn Myanmar và Timor Leste. Thắng Singapore là mục tiêu ngay trước mắt và những tính toán để đối đầu Indonesia hãy để sau", BLV Quang Tùng nhấn mạnh.

Tại ASEAN Cup 2026, HLV Kim không có sự phục vụ của Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng vì chấn thương. Hậu vệ Jason Quang Vinh vắng mặt vì tập trung chinh chiến tại CLB CAHN. HLV Kim xây dựng bộ khung hàng thủ mới với cặp trung vệ Thành Chung - Văn Hậu. Văn Vĩ và Xuân Mạnh là 2 phương án tối ưu cho 2 hậu vệ cánh.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Singapore diễn ra lúc 20h00 ngày 31/7. Trước đó, Singapore đã thắng Timor Leste 2-0 ở trận ra quân ASEAN Cup 2026.