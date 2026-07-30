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Thể thao

Liverpool ra giá 128 triệu bảng cho Barcola, PSG có gật đầu?

Nguyễn Khánh

TPO - Liverpool được cho là sắp gửi đề nghị đầu tiên dành cho Bradley Barcola. Dù mức giá khoảng 128 triệu bảng vẫn thấp hơn đáng kể so với yêu cầu của PSG, các cuộc đàm phán giữa hai CLB đã bắt đầu được xúc tiến.

Sau nhiều tuần chỉ dừng ở mức quan tâm, Liverpool được cho là đã bắt đầu xúc tiến thương vụ Bradley Barcola khi mở các cuộc tiếp xúc với PSG và chuẩn bị gửi đề nghị chính thức đầu tiên cho đội bóng nước Pháp.

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Barcola là một nhân tố quan trọng của đội tuyển Pháp tại World Cup 2026.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, hai CLB đã bắt đầu trao đổi về thương vụ này. Tuy nhiên, lời đề nghị đầu tiên của Liverpool sẽ chưa được gửi ngay lập tức và điều quan trọng hơn là đội chủ sân Anfield không có ý định đáp ứng mức giá 145 triệu bảng mà PSG đưa ra.

Đây cũng là quan điểm được nhà báo Paul Joyce của The Times - nguồn tin vốn được đánh giá rất uy tín về Liverpool - xác nhận. Theo ông, đội bóng vùng Merseyside đang hướng tới một phương án tài chính linh hoạt hơn thay vì thanh toán toàn bộ số tiền mà PSG yêu cầu.

Cụ thể, Liverpool hy vọng đạt được thỏa thuận với khoản phí cố định khoảng 100 triệu bảng, phần còn lại sẽ được bổ sung bằng các điều khoản thưởng phụ thuộc vào thành tích trong tương lai. Mô hình này tương tự cách họ từng hoàn tất vụ chiêu mộ Florian Wirtz, khi trả khoảng 100 triệu bảng ban đầu và bổ sung thêm 16 triệu bảng thông qua các điều khoản phụ.

Trong khi đó, nguồn tin DaveOCKop cho biết lời đề nghị đầu tiên mà Liverpool đang chuẩn bị có tổng giá trị khoảng 150 triệu euro (xấp xỉ 128,5 triệu bảng), bao gồm 110 triệu euro phí chuyển nhượng đảm bảo cùng 40 triệu euro phụ phí.

Nếu thông tin này chính xác, khoảng cách giữa hai bên sẽ chỉ còn khoảng 16-17 triệu bảng so với mức định giá của PSG, nhưng phần chênh lệch chủ yếu nằm ở cách cấu trúc khoản thanh toán thay vì tổng giá trị danh nghĩa.

Điều đó cho thấy nút thắt lớn nhất hiện nay không hẳn là mức giá cuối cùng, mà là cách hai CLB phân bổ rủi ro trong hợp đồng. PSG muốn tối đa hóa khoản tiền được đảm bảo ngay từ đầu, còn Liverpool lại ưu tiên giữ mức phí cố định ở ngưỡng có thể kiểm soát và chuyển một phần giá trị sang các điều khoản thưởng.

Ở chiều ngược lại, tín hiệu từ phía cầu thủ được xem là khá tích cực. Romano cho biết Barcola chưa đạt thỏa thuận cá nhân với Liverpool, nhưng khẳng định đây "không phải vấn đề" và tin rằng việc thống nhất các điều khoản cá nhân sẽ sớm hoàn tất khi thời điểm thích hợp đến. Nhiều nguồn tin tại Anh cũng cho rằng tuyển thủ Pháp sẵn sàng chuyển tới Anfield nếu hai CLB tìm được tiếng nói chung.

Theo báo Telegraph, Liverpool đã trao đổi với đại diện của Barcola trước khi chuẩn bị gửi đề nghị chính thức và nhận được phản hồi tích cực. Đội bóng Anh coi cầu thủ 23 tuổi là mục tiêu hàng đầu nhằm tăng tốc độ cho hàng công sau sự ra đi của Mohamed Salah.

Dù vậy, khoảng cách trong định giá giữa hai CLB đồng nghĩa thương vụ vẫn còn một số việc phải giải quyết. Với việc Liverpool kiên quyết không trả đủ 145 triệu bảng theo yêu cầu của PSG, các cuộc đàm phán sắp tới nhiều khả năng sẽ tập trung vào việc điều chỉnh cấu trúc thanh toán và giá trị các điều khoản thưởng, thay vì chỉ xoay quanh con số chuyển nhượng cuối cùng.

Nguyễn Khánh
Football365
#Liverpool #Barcola #PSG #chuyển nhượng #đàm phán #bóng đá

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