Nguyễn Anh Minh vượt qua thử thách đầu tiên tại Western Amateur 2026

TPO - Nguyễn Anh Minh tiếp tục ghi dấu ấn tại Western Amateur Championship 2026 khi xuất sắc vượt qua cắt loại sau 36 hố đấu, qua đó duy trì hy vọng tiến sâu ở một trong những giải golf nghiệp dư danh giá và khắc nghiệt nhất thế giới.

Western Amateur lần thứ 124 năm 2026 diễn ra từ ngày 27/7 đến 1/8 tại The Beverly Country Club (Chicago, Mỹ), quy tụ 156 golfer nghiệp dư hàng đầu thế giới. Nguyễn Anh Minh thêm một lần ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế khi vượt qua vòng cắt loại đầu tiên của giải.

Sau hai vòng đấu đầu tiên, golfer sinh năm 2007 đạt tổng điểm -7 với các vòng 68 (-3) và 67 (-4) gậy, qua đó đứng trong top 10 trên bảng xếp hạng sau 36 hố.

Ở vòng mở màn, Anh Minh thi đấu ấn tượng trong 9 hố cuối khi ghi 3 birdie và đặc biệt là 1 eagle ở hố 18, khép lại ngày thi đấu với 68 gậy (-3).

Sang vòng 2, đại diện Việt Nam khởi đầu thuận lợi bằng hai birdie liên tiếp. Dù mắc sai lầm ở hai hố kế tiếp, Anh Minh nhanh chóng lấy lại nhịp chơi, ghi thêm 5 birdie ở phần còn lại để hoàn thành vòng đấu với 67 gậy (-4).

Với điểm cắt được xác định ở -4, Anh Minh giành quyền đi tiếp cùng 43 golfer khác. Theo thể thức giải đấu, các VĐV sẽ tiếp tục thi đấu thêm 36 hố đấu gậy để xác định 16 golfer xuất sắc nhất bước vào vòng đối kháng cạnh tranh ngôi vô địch.

Đây là lần thứ ba Nguyễn Anh Minh góp mặt tại Western Amateur và cũng là minh chứng rõ nét cho sự trưởng thành của tài năng số một golf nghiệp dư Việt Nam. Năm 2024, anh không vượt qua cắt loại. Đến mùa giải 2025, Anh Minh làm nên lịch sử khi trở thành golfer Việt Nam đầu tiên vượt qua vòng đấu gậy và giành quyền vào vòng đối kháng của Western Amateur.

Giải golf nghiệp dư khắc nghiệt nhất thế giới

Được tổ chức lần đầu vào năm 1899, Western Amateur là giải vô địch golf nghiệp dư lâu đời thứ ba thế giới, chỉ sau British Amateur (1885) và US Amateur (1895).

Trong hơn một thế kỷ tồn tại, giải đấu không chỉ chứng kiến nhiều huyền thoại khắc tên lên chiếc cúp George R. Thorne Trophy, mà còn khiến không ít tài năng hàng đầu phải dừng bước trước thể thức thi đấu được đánh giá là khắc nghiệt bậc nhất.

Các VĐV sẽ thi đấu 36 hố đấu gậy trong 2 vòng đầu tiên để xác định 44 golfer có thành tích tốt nhất cùng các trường hợp đồng điểm giành quyền vượt qua cắt loại.

Những golfer đi tiếp sẽ tiếp tục thi đấu thêm 36 hố đấu gậy, nhằm chọn ra nhóm 'Sweet Sixteen' - 16 tay golf xuất sắc nhất giải bước vào 4 vòng đấu đối kháng trực tiếp để xác định nhà vô địch.

Việc phải duy trì phong độ qua 72 hố đấu gậy trước khi bước vào các trận đấu loại trực tiếp khiến Western Amateur được đánh giá là một trong những giải golf nghiệp dư khó chinh phục nhất thế giới. Thể thức này là bài kiểm tra toàn diện về kỹ thuật, thể lực, sự ổn định và bản lĩnh tâm lý của mỗi golfer.

"Sweet Sixteen" luôn được xem là nơi hội tụ những golfer nghiệp dư xuất sắc nhất thế giới. Kể từ năm 2006, nhiều ngôi sao PGA Tour từng góp mặt ở vòng đấu này như Scottie Scheffler, Rickie Fowler, Gary Woodland, Patrick Cantlay, Jordan Spieth, Justin Thomas, Xander Schauffele và Collin Morikawa.

Không chỉ sở hữu lịch sử hơn 125 năm, giải đấu còn duy trì sức hút đặc biệt với những golfer nghiệp dư hàng đầu và được xem là thước đo quan trọng trên con đường bước lên đấu trường chuyên nghiệp.

Lịch sử giải đấu càng cho thấy giá trị của danh hiệu này. Đã có 14 nhà vô địch Western Amateur sau đó giành tổng cộng 52 danh hiệu major ở golf chuyên nghiệp. Riêng Jack Nicklaus và Tiger Woods sở hữu 32 major, chiếm hơn 60% tổng số major của các cựu vô địch Western Amateur.

Bảng vàng của giải đấu quy tụ hàng loạt huyền thoại như H. Chandler Egan (1902), Charles "Chick" Evans (1909), Jack Nicklaus (1961), Phil Mickelson (1991) và Tiger Woods (1994). Đáng chú ý, Evans, Nicklaus và Woods cũng là ba golfer duy nhất trong lịch sử hoàn tất bốn danh hiệu gồm Western Amateur, Western Open, US Amateur và US Open.