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Thể thao

Đội tuyển Indonesia được ca ngợi 'lột xác so với thời Kluivert'

Đặng Lai

TPO - CNN Indonesia vừa có bài viết tán dương đội tuyển nước nhà. Họ khẳng định so với triều đại của Patrick Kluivert thì Garuda đang lột xác khi được dìu dắt bởi John Herdman.

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“Quá trình chuyển giao đội tuyển từ Patrick Kluivert sang John Herdman đang diễn ra suôn sẻ. Đội tuyển quốc gia đang lột xác. Điều đó được họ thể hiện rõ nét ở hành trình vừa qua và mới nhất là trận ra quân ASEAN Cup 2026”, CNN Indonesia viết.

“Không có những ngôi sao hàng đầu từ châu Âu, Herdman đã thay đổi để thể hiện tốt nhất chiến lược của mình trên sân cỏ Đông Nam Á. Và ông đã làm được. Trận thắng Timor Leste vừa qua là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của Indonesia dưới thời nhà cầm quân mới, thủng lưới đúng 1 bàn nhưng Indonesia ghi tới 9 bàn”.

Theo ấn phẩm xứ vạn đảo, những màn thể hiện tốt vừa qua đang thắp lên hy vọng cho người hâm mộ. “Niềm đam mê của CĐV đã giảm dần sau khi Indonesia không giành được vé tham dự World Cup 2026. Giải đấu danh giá đầu tiên của Herdman với Garuda, ASEAN Cup 2026, là sân chơi thực tế hơn.

Và những chiến thắng cũng mang người hâm mộ đến sân nhiều hơn. Sân vận động Pakansari có sức chứa 30.000 chỗ ngồi gần như đã kín. Không giống như khi chơi tại sân Bung Karno, nơi từng có gần nửa khán đài bỏ trống thì Pakansari đang chứng kiến tình cảm của NHM”.

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Baker cùng các đồng đội đã thi đấu thuyết phục

Điều mà CNN Indonesia ấn tượng nhất chính là những mảng miếng phối hợp thanh thoát, đầy tính kết nối giữa các vị trí trên sân của đội tuyển: “Không phải ngẫu nhiên mà Garuda thắng Timor Leste 5-1. Họ đã có một màn trình diễn tuyệt vời. Những bàn thắng được dàn xếp rất đường nét. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 là tiêu biểu. Nó được triển khai từ thủ môn Nadeo Argawinata, với 11 đường chuyền trong 33 giây trước khi làm tung mành lưới.

Tương tự như vậy, bàn thắng thứ 3, 4 và 5 được tạo ra thông qua những kế hoạch tỉ mỉ. Điều này cho thấy Herdman đã thiết lập lối chơi một cách vững chắc. Đội tuyển Indonesia đang thắng bằng phong cách tấn công đẹp mắt".

Với đà thăng tiến hiện có của đội nhà, CNN Indonesia gửi gắm niềm tin: "Tại AFF/ASEAN Cup, sân chơi cao nhất của khu vực, thành tích tốt nhất của Indonesia chỉ là 6 lần về nhì. Vòng loại World Cup 2026 thực tế mới là màn trình diễn tốt nhất của đội tuyển. Giờ là lúc Indonesia chinh phục danh hiệu".

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Đặng Lai
#Indonesia #Herdman #ASEAN Cup #bóng đá #đội tuyển #thắng trận #bóng đá Đông Nam Á #Việt Nam #AFF

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