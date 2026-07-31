Thủ môn tuyển Singapore muốn lấy cảm hứng từ Vozinha để tỏa sáng trước Việt Nam

TPO - Izwan Mahbud, thủ môn số một của tuyển Singapore, rất tự tin trước trận gặp đội tuyển Việt Nam vào tối nay (31/7). Anh tuyên bố sẽ lấy cảm hứng từ Vozinha để chơi một trận để đời trước nhà đương kim vô địch.

Ở tuổi 40, Vozinha đã sắm vai người hùng đưa Cape Verde vào vòng knock-out sau khi xuất sắc cầm hòa các ông lớn như Tây Ban Nha, Uruguay và Argentina trong thời gian thi đấu chính thức. Trong khi đó, thủ thành 37 tuổi Eloy Room cũng khiến truyền thông tốn nhiều giấy mực với 15 pha cứu thua xuất thần, giúp Curacao hòa Ecuador 0-0.

Màn trình diễn kiên cường của những "người gác đền" kinh nghiệm này đang trở thành nguồn cảm hứng lớn cho Izwan Mahbud, thủ môn số một của tuyển Singapore trước trận đại chiến ở bảng A giải vô địch Đông Nam Á gặp nhà ĐKVĐ Việt Nam vào tối nay (31/7).

Ở tuổi 36, Izwan không còn xa lạ với những khoảnh khắc xuất thần trong màu áo tuyển quốc gia. Anh từng là sự lựa chọn số một khi Singapore nâng cao chiếc cúp vô địch Đông Nam Á gần nhất vào năm 2012, và từng khiến cả châu Á ngỡ ngàng với 18 pha cứu thua giúp Singapore cầm hòa gã khổng lồ Nhật Bản 0-0 ngay trên sân khách tại vòng loại World Cup.

Dù trải qua 3 năm trầm lặng vì chấn thương đầu gối nghiêm trọng, Izwan đã trở lại mạnh mẽ để tái chiếm suất bắt chính trong chiến dịch vòng loại Asian Cup thành công của đội nhà. Kể từ đó, thủ môn này tiếp tục tỏa sáng. Trong 5 trận gần nhất, anh giữ sạch lưới 3 trận và vừa có pha cản phá quyết định giúp Singapore ngược dòng thắng Campuchia 2-1 hôm 24/7.

Izwan liệu sẽ có những pha bay lượn trong khung gỗ như Vozinha ở trận gặp Tây Ban Nha?

Chia sẻ với tờ Straits Times, Izwan trải lòng: "Mọi pha cứu thua của các thủ môn ở World Cup đều truyền cảm hứng cho tôi. Tôi rất mừng khi thấy các thủ môn nhận được sự tôn vinh xứng đáng vì tôi hiểu những đánh đổi của họ. Dù là những thủ môn cửa dưới hay ngôi sao như Unai Simon của Tây Ban Nha - người chỉ thủng lưới 1 bàn sau 8 trận - họ đều tiếp thêm động lực cho tôi. Cuối cùng, công việc của chúng tôi vẫn là giữ sạch lưới".

Thách thức đối với Izwan trong trận đấu tới là vô cùng lớn khi hàng công tuyển Việt Nam vừa có màn hủy diệt Timor Leste Leste 7-0 ở lượt trận mở màn. Xuân Son, người từng ghi 3 bàn vào lưới Singapore ở bán kết giải đấu năm 2024, đã bỏ túi 12 bàn thắng sau 10 lần khoác áo ĐTQG. Bên cạnh đó, Quang Hải, Hoàng Hên (cú đúp) và Đình Bắc (hat-trick) đều đã nhả đạn rực rỡ.

Đứng trước hỏa lực của đối thủ, thủ môn đã có 76 lần khoác áo đội tuyển Singapore tỏ ra khá bình thản: "Đó là một áp lực tích cực để tôi nỗ lực hơn. Việt Nam sở hữu hàng công rất mạnh, nhưng điều đó không làm thay đổi chuẩn bị hay tâm lý của tôi. Mục tiêu vẫn là giúp đội nhà lấy trọn 3 điểm.

Đây không phải là câu chuyện của cá nhân nào, điều quan trọng là cả tập thể cùng thi đấu, cùng phòng ngự và tấn công. Việt Nam đã xây dựng một hệ thống rất tốt qua nhiều năm, nhìn vào thứ hạng thế giới và vị thế ĐKVĐ của họ là đủ hiểu. Nhưng trận đấu bắt đầu từ tỷ số 0-0, 90 phút thi đấu luôn chứa đựng bất ngờ và các đội cửa dưới hoàn toàn có thể tạo nên kỳ tích như tại World Cup".