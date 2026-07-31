Ngày hội bóng đá của cầu thủ U9, U11, U13 Việt Nam

Football Festival U.9, U.11, U.13 Việt Nam 2026 khởi tranh từ ngày 30/7 tại Khánh Hòa. Đây là giải đấu không thu lệ phí, không có giải thưởng bằng tiền mặt, mà chỉ có cúp, huy chương, bảng danh vị nhằm giúp các em nhỏ tránh bị áp lực thành tích.

Ảnh: ﻿BTC.

Football Festival quy tụ 44 CLB và các trung tâm bóng đá cộng đồng trên khắp cả nước. 1.000 cầu thủ nhí chia thành các lứa tuổi U9, U11 và U13 tranh tài trong 104 trận đấu. Ban tổ chức đưa vào điều lệ điều khoản riêng về tính liêm chính và tinh thần thể thao cao thượng, yêu cầu các đội tham dự chịu trách nhiệm về tính trung thực trong hồ sơ, đặc biệt là độ tuổi cầu thủ.

HLV Hoàng Anh Tuấn, Giám đốc Kỹ thuật giải đấu nhận định: "9, 10, 11, 12, 13 tuổi là lứa tuổi vàng để nhìn thấy những tố chất, tài năng đầu tiên ở các cầu thủ nhí. Rất nhiều cầu thủ thành danh cũng đã trưởng thành từ bóng đá phong trào, bóng đá đường phố, không khác gì các trung tâm bóng đá cộng đồng hôm nay. Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là tạo ra một sân chơi đàng hoàng cho các em, chấm dứt cảnh manh mún, tự phát".

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, đây còn là lứa tuổi hình thành nhân cách, nên qua giải đấu, chúng tôi muốn các em được giao lưu, mở mang, gặp gỡ bạn bè từ nhiều vùng miền khác nhau của đất nước. Với các bậc phụ huynh, tôi luôn nghĩ rằng chúng ta làm bóng đá phong trào là vì tương lai của con em mình, chứ không phải vì thành tích của riêng giải đấu này. Chúng tôi mong các em được thi đấu đúng và trong sáng với đúng lứa tuổi của mình", ông Tuấn chia sẻ thêm.

Các cầu thủ "nhí" sẽ có thêm sân chơi chuyên nghiệp.

12 đội U19 ra sân tranh cúp Quang Trung. Các đội U11 tranh cúp Lý Thường Kiệt. Và sau cùng, các đội U13 tranh cúp Trần Hưng Đạo. Ban tổ chức đặt tên cho chiếc cúp chiến thắng, gắn liền với các bậc vĩ nhân trong lịch sử Việt Nam. Từ đó, mỗi trận đấu của các cầu thủ nhí trở thành một lần được nhắc nhớ về cội nguồn, để tình yêu bóng đá lớn lên cùng lòng tự hào dân tộc.

Football Festival U.9, U.11, U.13 Việt Nam 2026 là giải đấu quy mô quốc gia đầu tiên cho các trung tâm bóng đá cộng đồng trên cả nước, do Công ty Cổ phần Giải pháp Thể thao Việt Nam (VSSG) phối hợp CLB Bóng đá Công an TP.HCM tổ chức, với sự đồng hành của Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Sở VH-TT-DL Khánh Hòa.

Ban tổ chức định hướng trở thành hệ thống giải thường niên dành cho bóng đá cộng đồng, với quy mô và chất lượng dự kiến tiếp tục mở rộng trong những mùa giải tiếp theo.