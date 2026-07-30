Trao thưởng minigame 'Cùng Tiền Phong trổ tài dự đoán World Cup 2026' tại TPHCM

TPO - Ba bạn đọc đến từ TPHCM trong số bạn đọc trên cả nước thắng giải dự đoán kết quả các trận đấu World Cup 2026 do báo Tiền Phong và các đối tác tổ chức, được trao những món quà ý nghĩa tại Văn phòng đại diện báo Tiền Phong, TPHCM.

Nhà báo Trần Thị Thu Hà, Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong phát biểu trong buổi trao giải: "Với mong muốn mang đến sân chơi vui vẻ, có ích và tăng thêm gắn kết, báo Tiền Phong tổ chức cuộc thi 'Cùng Tiền Phong trổ tài dự đoán World Cup 2026' và hôm nay chúng tôi rất vui được gặp gỡ và trao phần quà ý nghĩa đến ba độc giả TPHCM may mắn của báo Tiền Phong".

Nhà báo Trần Thị Thu Hà tiếp tục: "Xin chúc mừng các độc giả trở thành những người chiến thắng. Hy vọng các phần quà này là trải nghiệm đẹp, ghi dấu sự đồng hành của quý độc giả với thể thao và báo Tiền Phong. Trong thời gian tới, báo Tiền Phong sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động, tương tác hấp dẫn hơn nữa với các bạn đọc trên khắp cả nước".

Nhà báo Trần Thị Thu Hà trao giải cho độc giả Trịnh Khiết Di.

Bà Trần Thị Thu Hà đại diện báo Tiền Phong trao giải cho độc giả Trịnh Khiết Di. Độc giả Khiết Di dự đoán đúng kết quả trận bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha. Trong khoảnh khắc chiến thắng, chị Di chia sẻ: "Cảm ơn báo Tiền Phong vì đã tạo nên sân chơi thú vị và trao cho tôi những phần quà ý nghĩa. Tôi thích Lamine Yamal và đó là linh tính duy nhất để dự đoán Tây Ban Nha chiến thắng".

Nhà báo Lý Thành Tâm trao giải cho đại diện của độc giả Nguyễn Xuân Chánh.

Tiếp đó, nhà báo Lý Thành Tâm, Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng đại diện Văn phòng báo Tiền Phong tại TPHCM trao giải cho độc giả Nguyễn Xuân Chánh - dự đoán đúng kết quả trận Pháp và Anh. Sau cùng, đại diện báo Tiền Phong trao giải cho đại diện độc giả Thái Tú Ngân - dự đoán đúng kết quả trận Argentina và Thụy Sĩ.

Đại diện của độc giả Thái Tú Ngân nhận quà từ ban tổ chức.

Trước đó, báo Tiền Phong tổ chức mini game “Cùng Tiền Phong trổ tài dự đoán World Cup 2026" dành cho độc giả trên toàn quốc. Minigame áp dụng cho 16 trận đấu thuộc các vòng đấu loại trực tiếp của FIFA World Cup 2026, bao gồm: vòng 1/8, Tứ kết, Bán kết, Tranh hạng Ba và Chung kết.

Các trận đấu có nhiều phần quà hấp dẫn dành cho người chơi, cùng đó là phần quà tặng gói chăm sóc Nha khoa thẩm mỹ đến từ Nhà tài trợ Nha khoa Quốc tế Việt Pháp. Riêng trận Chung kết, người chiến thắng nhận được 01 phần quà trị giá 10 triệu đồng.

Thông qua mini game "Cùng Tiền Phong trổ tài dự đoán World Cup 2026", báo Tiền Phong nhận sự tương tác của hàng chục nghìn khán giả, trổ tài dự đoán qua mỗi trận đấu, trong đó có những trận đấu người chiến thắng chỉ được xác định thông qua thời gian gửi dự đoán sớm hơn.

Báo Tiền Phong trân trọng cảm ơn quý bạn đọc đã luôn đồng hành, góp phần tạo nên sân chơi hào hứng, sôi động cùng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Hẹn gặp lại quý độc giả ở những sân chơi, chương trình dự đoán hấp dẫn tiếp theo do báo tổ chức.