Golfer Đài Bắc Trung Hoa vô địch VLAO 2026, Nguyễn Bảo Châu giành ngôi á quân

TPO - Giải Vô địch Nghiệp dư Nữ mở rộng 2026 (Vietnam Ladies Amateur Open - VLAO 2026) đã khép lại sau ba ngày tranh tài tại Royal Long An Golf & Country Club với chức vô địch thuộc về Pei-Wei Chan (Đài Bắc Trung Hoa).

Golfer 17 tuổi Pei-Wei Chan thể hiện bản lĩnh và sự ổn định để vượt qua hai đại diện chủ nhà là Nguyễn Bảo Châu và Anna Le, qua đó lần đầu đăng quang tại giải đấu.

Bước vào vòng chung kết với khoảng cách hai gậy so với người dẫn đầu, Pei-Wei Chan thi đấu đầy kiên nhẫn với 9 hố đầu liên tiếp giữ điểm par. Bước ngoặt đến ở nửa sau của vòng đấu khi golfer sinh năm 2009 ghi tới bốn birdie, chỉ mắc hai bogey để hoàn thành vòng cuối với 70 gậy (-2), thành tích tốt nhất của cô tại giải.

Tổng điểm +2 sau 54 hố giúp Pei-Wei Chan vươn lên dẫn đầu và đăng quang thuyết phục với cách biệt 3 gậy so với nhóm bám đuổi. Đây là phần thưởng xứng đáng cho màn trình diễn ổn định và bản lĩnh của golfer Đài Bắc Trung Hoa trong suốt ba ngày thi đấu.

Trong khi đó, Nguyễn Bảo Châu, nhà vô địch Tiền Phong Golf Championship 2024, là đại diện Việt Nam có thành tích tốt nhất khi giành ngôi á quân. Anna Le đứng ở vị trí thứ ba, giúp chủ nhà có hai golfer góp mặt trên bục nhận giải.

Khép lại mùa giải 2026, Vietnam Ladies Amateur Open tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những giải golf nghiệp dư nữ danh giá nhất Việt Nam.

Giải đấu không chỉ quy tụ nhiều tài năng trẻ hàng đầu khu vực mà còn mang đến môi trường thi đấu chất lượng, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn và tạo cơ hội cọ xát quốc tế cho các golfer trẻ Việt Nam.