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Newcastle bất ngờ thay HLV trưởng

Hương Ly

TPO - HLV Eddie Howe quyết định rời Newcastle sau gần 5 năm gắn bó. Phía HLV Howe và Newcastle cùng đồng ý đi đến cái kết chia tay êm đẹp.

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Sự ra đi của HLV Howe diễn ra sau thất bại 1-4 của Newcastle trước Bristol City trong trận giao hữu trước mùa giải tại sân Ashton Gate. Sau trận đấu đó, ông đã có những lời ám chỉ về việc rời cương vị HLV. "Đã có rất nhiều thay đổi tại đội bóng này và có thể sẽ còn nhiều hơn nữa", HLV Howe chia sẻ bi quan về tương lai của Chích chòe.

HLV Howe được bổ nhiệm thay thế Steve Bruce làm HLV Newcastle từ tháng 11/2021. Vào tháng 1/2025, Howe lập chiến công đầu với việc dẫn dắt Newcastle vô địch Carabao Cup, danh hiệu lớn đầu tiên của CLB kể từ năm 1955. Howe cũng giúp đội bóng giành vé dự Champions League khi cán đích ở vị trí thứ tư tại Premier League 2022/23.

Từ mùa giải trước, Newcastle thi đấu dưới kỳ vọng khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 12 - sự sa sút rất mạnh so với thành tích của họ ở mùa trước đó (xếp thứ 4, giành vé dự Champions League). Kể từ ngày 7/1 năm nay, họ chỉ thắng vỏn vẹn 5 trong số 17 trận đấu tại Premier League.

Ở kỳ chuyển nhượng hè 2025, Newcastle bất lực nhìn Alexander Isak gia nhập Liverpool. Mùa này, Chích chòe tiếp tục bán Sandro Tonali và Anthony Gordon. Tiền vệ Bruno Guimaraes cũng ở rất gần ngày chia tay Newcastle để gia nhập Arsenal hoặc PSG.

Các ông chủ Saudi Arabia vẫn bơm tiền để HLV Howe mua người ở kỳ chuyển nhượng hè 2025. Ông đưa về Anthony Elanga (55 triệu bảng) và Nick Woltermade (69 triệu bảng). Song, cả 2 tân binh đắt giá của Newcastle đều chơi dưới mức kỳ vọng ở mùa giải 2025/26. Đến kỳ chuyển nhượng hè 2026, Newcastle bán tiếp 2 trụ cột nhưng chưa mua về ngôi sao mới.

Theo The Athletic, Newcastle sẽ bổ nhiệm HLV Matthias Jaissle (từ Al Ahli) để thế chỗ Howe. Newcastle cần HLV Jaissle tiếp quản đội bóng càng sớm càng tốt để chuẩn bị cho mùa giải mới, sẽ khởi tranh sau 28 ngày tới.

Hương Ly
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