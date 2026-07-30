Quảng Trị sẵn sàng cho ngày hội Multi-Sport lớn nhất mùa hè

Quảng Trị trở thành tâm điểm của cộng đồng thể thao khi đồng thời diễn ra hai giải đấu quy mô lớn của cộng đồng thể thao là Aqua Warriors Quảng Trị 2026 - Camel Cup và Quảng Trị Amazing Marathon 2026 - Camel Cup. Diễn ra từ ngày 31/7 đến 2/8, chuỗi sự kiện được xem là ngày hội thể thao sức bền lớn nhất mùa hè năm nay, quy tụ hơn 4.500 vận động viên trong và ngoài nước cùng thi đấu.

“Vừa Aquathlon vừa Marathon, Quảng Trị trở thành điểm hẹn multi-sport mùa hè này”

Điểm khác biệt của giải đấu tại Quảng Trị một giải đấu “2 trong 1”, một ngày hội thể thao sức bền lớn nhất mùa hè này tại miền Trung.

Ngày 1/8, Aqua Warriors Quảng Trị 2026 - Camel Cup sẽ diễn ra tại khu vực biển Bảo Ninh với các nội dung bơi biển và bơi - chạy. Bên cạnh hai cự ly chính gồm Olympic Aqua và Sprint Aqua ban tổ chức còn bố trí các nội dung dành cho thanh thiếu niên và trẻ em là Junior và Kids Aqua Warriors. Hai cự ly bơi biển 3 km và 1,5 km sẽ là cuộc đấu của những kình ngư trên sóng nước biển Bảo Ninh.

Ngày 2/8, Quảng Trị Amazing Marathon 2026 - Camel Cup sẽ tiếp nối với bốn cự ly bao gồm 42 km, 21 km, 10 km và 5 km. Các runner đủ trình độ, đủ lứa tuổi sẽ được thoải mái sải những bước chân, cùng nhau chạy, cùng nhau vui.

Aqua Warriors Vietnam Series – thương hiệu giải đấu thể thao tiếp tục được khẳng định

Sau hàng loạt các giải đấu đã được tổ chức, “Aqua Warriors Vietnam Series” hiện đã thành một thương hiệu giải đấu thể thao ghi dấu ấn sâu đậm trong cộng đồng.

“Phong Phích lần này đi Aqua Warriors”, một mẩu tin nho nhỏ trong giới…bóng đá phủi. Phạm Thanh Phong – cựu cầu thủ Thể Công, cựu thành viên lứa “Thể Công 1987”, với cái tên thường gọi là Phong Phích là gương mặt quen thuộc, lừng danh ở giới bóng đá phủi.

"Tôi đã chạy bộ nhiều năm nhưng bơi ở mặt nước mở là một thử thách hoàn toàn khác. Chính điều đó khiến Aqua Warriors trở nên rất thú vị. Đây là giải đấu đầu tiên của tôi và tôi đã sẵn sàng" Phong Phích cho biết.

Quảng Trị sẵn sàng cho sự kiện

Tất cả đã cùng sẵn sàng, cho những cú bứt phá, những giọt mồ hôi rơi xuống, và sự bùng nổ về cảm xúc. Những chiếc huy chương của giải đấu cũng luôn được cộng đồng đánh giá cao, giàu ý nghĩa. Những tấm huy chương Aqua Warriors lấy cảm hứng từ ngọn hải đăng Nhật Lệ, những chiếc tàu rẽ sóng ra khơi và hình ảnh hoa muống biển đang chờ đợi các vận động viên mang về nhà, ghi dấu trải nghiệm giữa đất trời Quảng Trị.

Tấm huy chương của Quảng Trị Amazing Marathon 2026 - Camel Cup mang hai gam màu chủ đạo Xanh Dương và Đỏ, tượng trưng cho độc lập, tự do và hòa bình, gợi nhắc về tinh thần kiên cường của mảnh đất Quảng Trị anh hùng. Nổi bật ở trung tâm là cánh chim bồ câu trắng sải cánh, biểu tượng của hòa bình và khát vọng vươn tới tương lai. Bên dưới là hình ảnh Quảng Bình Quan và Cầu Hiền Lương – hai biểu tượng lịch sử gắn kết non sông, khẳng định hành trình từ quá khứ hào hùng đến một Quảng Trị hòa bình, phát triển và đầy hy vọng.

Huy chương của Aqua Warriors Quảng Trị 2026 – Camel Cup

Huy chương của Quảng Trị Amazing Marathon 2026 – Camel Cup

Để phục vụ tốt nhất ngày hội thể thao quy mô lớn, các sở, ngành của tỉnh đã phối hợp cùng đơn vị tổ chức triển khai hàng loạt phương án về giao thông, an ninh, y tế, cứu hộ và tình nguyện viên. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị, ban tổ chức đã hoàn thiện phương bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các vận động viên. Hai giải đấu cũng nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 của tỉnh Quảng Trị.

Tiếp nối tinh thần của những giải đấu đã qua, Camel Beer tiếp tục là nhà tài trợ chính của chuỗi sự kiện. Đại diện Camel Beer cam kết tiếp tục đồng hành cùng các giải đấu Aqua Warriors Vietnam Series và Amazing Marathon Vietnam Series bởi cùng có chung tinh thần bứt phá khỏi các giới hạn. Các giải đấu liên tục được nâng cao về quy mô và chất lượng tổ chức mà, cho thấy sức hút ngày càng lớn của thể thao sức bền. Rất nhiều khách hàng đã nói rằng họ có cảm tình, lựa chọn uống bia Camel nhiều hơn chính bởi nhãn hàng bia này đã đồng hành với chuỗi giải đấu.

Tinh thần “bứt phá khỏi các giới hạn” luôn được thể hiện