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Thể thao

Đến lượt AFC chỉ trích kế hoạch cổ phần hóa World Cup của FIFA

Đặng Lai

TPO - Liên đoàn bóng đá châu Á (FIFA) là cơ quan mới nhất lên tiếng phản đối kế hoạch bán cổ phần World Cup của FIFA. Động thái này càng khiến kế hoạch của chủ tịch Gianni Infantino khó thành hiện thực.

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Trong một thông điệp mới đây, AFC khẳng định FIFA phải họp các liên đoàn thành viên lại rồi mới đi đến quyết định chứ không thể đơn phương thông qua kế hoạch. "Quyết định này có thể làm thay đổi tương lai bóng đá ở khía cạnh thương mại. Nó đòi hỏi sự tham vấn kỹ lưỡng với các liên đoàn, hiệp hội thành viên và các bên liên quan trước khi bất kỳ đề xuất nào được trình lên các cơ quan ra quyết định", tuyên bố của AFC.

Trước đó, các liên đoàn khác cũng đã đưa ra tuyên bố phản đối. Về phía châu Âu, UEFA chỉ trích mạnh mẽ kế hoạch của chủ tịch Gianni Infantino. "Đây là hành động vượt quá giới hạn mà một cơ quan quản lý bóng đá không bao giờ được phép vượt qua. UEFA xem xét vấn đề này rất nghiêm túc", UEFA viết.

"Vì vậy, mọi Liên đoàn bóng đá quốc gia nên phản ứng. Mọi bên liên quan gồm ban tổ chức giải đấu, CLB, cầu thủ, người hâm mộ, chính phủ các nước và tất cả những ai quan tâm đến tương lai của môn thể thao này cũng nên phản ứng như vậy".

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UEFA﻿ không hài lòng với kế hoạch của FIFA

Liên đoàn bóng đá Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) không đứng ngoài cuộc. Trong thông điệp mới đây, CONCACAF khẳng định họ không hài lòng khi biết đến kế hoạch của FIFA qua truyền thông thay vì một kênh chính thức.

Kế hoạch của FIFA là thành lập một công ty con trị giá 20 tỷ USD - trong đó 20% thuộc sở hữu của các nhà đầu tư tư nhân. Công ty này có nhiệm vụ điều hành các giải đấu và sự kiện của FIFA trong tương lai như World Cup và Club World Cup. FIFA khuyến khích các bên mua cổ phần của công ty con này. Và cơ quan điều hành bóng đá thế giới cũng tuyên bố bất cứ liên đoàn thành viên nào ủng hộ kế hoạch của chủ tịch Gianni Infantino sẽ nhận số tiền 20 triệu USD hoặc thậm chí lên tới 40 triệu USD (theo The Times).

"Cơ hội tài trợ đặc biệt này chỉ dành cho các liên đoàn thành viên muốn tham gia, và quyết định của họ phải được đưa ra trước ngày 19/9/2026 để chúng tôi có thể trình bày kế hoạch của mình. Nguồn kinh phí sẽ được cấp vào ngày 1/1/2027," Infantino viết trong thư gửi 211 quốc gia thành viên của FIFA.

Đặng Lai
#FIFA #World Cup #cổ phần hóa #UEFA #Liên đoàn bóng đá #Việt Nam #AFC #Infantino

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