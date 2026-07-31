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Xuân Son: 'Khi bị gãy chân, tôi nghĩ sự nghiệp đã chấm dứt'

Hương Ly

TPO - Trên kênh truyền thông của ASEAN Cup 2026, Xuân Son chia sẻ cảm xúc sau khi cùng tuyển Việt Nam vô địch giải đấu năm 2024 và dính chấn thương nặng.

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"Thời điểm đó cực kỳ khó khăn với tôi (chấn thương ở trận chung kết lượt về - PV). Khi bị gãy chân, tôi nghĩ sự nghiệp của mình đã chấm dứt. Sau đó, tôi lao vào tập luyện chăm chỉ. Sự động viên từ gia đình chính là yếu tố quan trọng nhất của tôi để hồi phục chấn thương", Xuân Son chia sẻ.

"Có quá nhiều cảm xúc đọng lại trong tôi ở ASEAN Cup 2024. Khi đó, tôi cùng tuyển Việt Nam vô địch và cá nhân giành giải Vua phá lưới lẫn Cầu thủ xuất sắc nhất. Bây giờ, ASEAN Cup đã bước sang giải đấu mới. Tập thể Việt Nam giờ cũng khác. Tôi chỉ tập trung cống hiến hết mình cho đội tuyển, các đồng đội cũng có suy nghĩ tương tự", Xuân Son chia sẻ tiếp.

Anh nhấn mạnh: "Tuyển Việt Nam đang chiến đấu vì chức vô địch, vì cổ động viên của chúng tôi. Cổ động viên Việt Nam thật sự muốn đội tuyển vô địch ASEAN Cup 2026".

Trang Bola.com dẫn lại phát biểu của Xuân Son và đánh giá chân sút nhập tịch Brazil là trụ cột hàng công của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. Trang tin Indonesia viết: "Kể từ khi hoàn tất thủ tục nhập tịch Việt Nam, tuyển thủ Brazil là một phần quan trọng của Chiến binh Sao vàng".

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Xuân Son ghi bàn ở trận gần nhất của tuyển Việt Nam. Ảnh: ﻿Hữu Phạm.

Hai năm trước, Xuân Son là cầu thủ nhập tịch duy nhất trong đội hình tuyển Việt Nam dự ASEAN Cup 2024. Tiền đạo thuộc biên chế CLB Nam Định tỏa sáng với 7 bàn thắng xuyên suốt giải đấu, trong đó có cú đúp vào lưới Thái Lan trong trận chung kết lượt đi. Đến trận chung kết lượt về, Xuân Son bị gãy chân và rời sân từ đầu hiệp một.

Tiền đạo gốc Brazil trải qua hơn nửa năm điều trị tích cực cho chấn thương gãy ống đồng. Từ sự hỗ trợ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và CLB Nam Định, Xuân Son được tạo điều kiện tốt nhất để chữa trị, hồi phục chấn thương ở Việt Nam. Từ tháng 11/2025, Xuân Son trở lại. Đến nay, tiền đạo sinh năm 1997 đã lấy lại cảm giác bóng tốt nhất.

Ở trận ra quân ASEAN Cup 2026 gặp Timor Leste, Xuân Son ghi một bàn trong chiến thắng 7-0 của tuyển Việt Nam.

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Hương Ly
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