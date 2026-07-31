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Thể thao

Ấn Độ chốt lịch đá giao hữu với Brazil, thêm một đội khách mời bỏ giải đấu của đội tuyển Việt Nam?

Đặng Lai

TPO - Đội tuyển Ấn Độ vừa xác nhận sẽ gặp Brazil trong trận giao hữu lịch sử vào ngày 3/10. Tuy nhiên, cuộc so tài được chờ đợi này lại diễn ra đúng dịp tổ chức FIFA ASEAN Cup 2026, giải đấu mà Ấn Độ đã nhận lời tham dự với tư cách khách mời.

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Theo truyền thông Ấn Độ, trận đấu sẽ được tổ chức trên sân Vivekananda Yuva Bharati Krirangan, còn được biết đến với tên gọi Salt Lake, tại Kolkata. Đây là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến du đấu châu Á của Brazil. Trước đó, Selecao sẽ đá 2 trận gặp đội tuyển Australia vào các ngày 25/9 và 29/9.

Phía Liên đoàn bóng đá Brazil vừa xác nhận đồng ý lời mời giao hữu với Ấn Độ. Như vậy, đây sẽ là lần đầu tiên đội tuyển Ấn Độ đối đầu Brazil. Sự chênh lệch giữa 2 nền bóng đá là rất lớn, khi Brazil thuộc nhóm những đội tuyển hàng đầu thế giới, trong khi Ấn Độ đang đứng ngoài Tốp 100. Một bên là đội tuyển từng 5 lần vô địch World Cup, bên kia chưa từng dự một VCK World Cup nào (năm 1950 có suất thì bỏ giải).

Dù vậy, phía Ấn Độ vẫn khẳng định muốn Brazil sử dụng lực lượng mạnh nhất cho trận giao hữu sắp tới. Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ đề nghị đối tác cam kết điều này. Đổi lại, phía Ấn Độ sẽ chi từ 600 đến 700 triệu rupee để đưa Brazil tới Kolkata (tương đương 6,3 đến 7,3 triệu USD).

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Brazil muốn tái thiết sau kỳ World Cup thất bại

Với người hâm mộ Ấn Độ, đây có thể được xem là một trong những trận đấu lớn nhất lịch sử bóng đá nước nhà. Kolkata vốn được mệnh danh là thánh địa bóng đá của Ấn Độ, từng đón những tên tuổi nổi tiếng thế giới và sở hữu cộng đồng cổ động viên đặc biệt yêu mến bóng đá Brazil.

Tuy nhiên, kế hoạch tổ chức trận giao hữu ngày 3/10 có thể khiến đội tuyển Ấn Độ phải giải một bài toán không đơn giản. Vì trước đó, họ đã cam kết tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Giải đấu này diễn ra vào cuối tháng 9 đến đầu tháng 10, trùng ngày đá giao hữu với Brazil.

Trong trường hợp này, ban huấn luyện tuyển Ấn Độ có thể phải tính đến phương án chia lực lượng, điều chỉnh lịch di chuyển hoặc ưu tiên một trong 2 đấu trường. Theo tờ Times of India, Ấn Độ vẫn muốn sử dụng đội hình mạnh nhất khi tiếp đón Brazil. Điều đó có thể ảnh hưởng trực tiếp tới tham vọng của họ tại FIFA ASEAN Cup. Không bất ngờ nếu thời gian tới, họ sẽ tuyên bố bỏ giải, trở thành đội khách mời thứ 2 "quay xe" với FIFA ASEAN Cup.

Đặng Lai
#Ấn Độ #Brazil #giao hữu #FIFA ASEAN Cup #bóng đá châu Á #ASEAN Cup #FIFA #việt nam

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