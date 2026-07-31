Nhận định Việt Nam vs Singapore, 20h00 ngày 31/7: Trở lại ngôi đầu

TPO - Nhận định bóng đá Việt Nam vs Singapore, bảng A ASEAN Cup 2026, lúc 20h00 ngày 31/7. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Với lợi thế sân nhà, nền tảng thể lực tốt hơn và phong độ cao, thầy trò HLV Kim Sang-sik đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để chiếm lại ngôi đầu bảng.

Nhận định trước trận đấu

Chiến thắng 7-0 trước Timor Leste không chỉ mang về hiệu số vượt trội mà còn cho thấy sức mạnh đáng gờm của đội tuyển Việt Nam. Hàng công vận hành hiệu quả với sự tỏa sáng của Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Xuân Son, trong khi tuyến giữa do Quang Hải và Hoàng Đức dẫn dắt kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Quan trọng hơn, Việt Nam còn được nghỉ ở lượt trận thứ hai do bảng A chỉ có 5 đội, giúp toàn đội có thêm thời gian hồi phục thể lực và điều chỉnh những chi tiết chuyên môn trước cuộc đối đầu với Singapore.

Một lợi thế khác của đội chủ nhà là việc được trở lại thi đấu trên sân Mỹ Đình sau quãng thời gian phải chọn các địa điểm khác để tổ chức các trận đấu quốc tế. Sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà hứa hẹn sẽ tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt, tiếp thêm động lực cho các học trò của HLV Kim Sang-sik trong trận đấu có ý nghĩa quan trọng với cục diện bảng A.

Ở phía đối diện, Singapore đang dẫn đầu bảng với 6 điểm sau hai chiến thắng 2-1 trước Campuchia và 2-0 trước Timor Leste. Tuy nhiên, kết quả tích cực chưa phản ánh đầy đủ màn trình diễn của đội bóng đảo quốc sư tử. Trong cả hai trận đấu, Singapore vẫn để lộ những hạn chế ở khả năng tổ chức tấn công và dứt điểm, khi bỏ lỡ không ít cơ hội ghi bàn.

Để chuẩn bị cho chuyến làm khách tại Hà Nội, HLV Gavin Lee đã chủ động rút một số trụ cột ra nghỉ sớm trong trận gặp Timor Leste nhằm giữ sức. Dẫu vậy, việc phải thi đấu liên tiếp, rồi di chuyển sang Việt Nam vẫn là bất lợi nhất định, đặc biệt khi đối đầu với đội tuyển có cường độ pressing và khả năng kiểm soát bóng tốt như Việt Nam.

Dù không có lực lượng mạnh nhất tại giải đấu năm nay, Singapore vẫn sở hữu những nhân tố đáng chú ý như Ilhan Fandi, Nakamura hay Song Ui-yong. Điểm mạnh của đội khách nằm ở khả năng chuyển đổi trạng thái và tận dụng khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương. Vì vậy, Việt Nam sẽ cần duy trì sự tập trung trong khâu phòng ngự, tránh để đối thủ khai thác những tình huống phản công.

Dẫu vậy, xét trên nhiều phương diện, Việt Nam vẫn được đánh giá nhỉnh hơn. Đội chủ nhà sở hữu lực lượng đồng đều hơn, nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế và đang có trạng thái tâm lý tích cực sau chiến thắng đậm ở trận ra quân. Bên cạnh đó, quãng nghỉ vừa qua cũng giúp ban huấn luyện có thêm thời gian rà soát, điều chỉnh những hạn chế còn tồn tại.

Nếu duy trì được sự cân bằng giữa kiểm soát thế trận và hiệu quả trong khâu dứt điểm như trước Timor Leste, thầy trò HLV Kim Sang-sik hoàn toàn có thể kéo dài chuỗi thành tích, đồng thời giành trọn 3 điểm để trở lại vị trí dẫn đầu bảng A và tiến thêm một bước trên hành trình bảo vệ chức vô địch.

Lịch sử đối đầu cũng mang đến sự tự tin cho đội tuyển Việt Nam khi Singapore đã nhiều năm không thể giành chiến thắng trước "Những chiến binh Sao Vàng". Kể từ khi hội nhập trở lại với đấu trường quốc tế, đội tuyển Việt Nam đã chạm trán Singapore tổng cộng 22 lần. "Những chiến binh Sao Vàng" có 9 chiến thắng, 9 trận hòa và chỉ 4 thất bại. Đáng chú ý, cả 4 lần trắng tay đều diễn ra trong thập niên 1990.

Lần gần nhất Việt Nam thất bại trước Singapore là trận thua 0-1 ở chung kết Tiger Cup 1998 (tiền thân của ASEAN Cup). Tuy nhiên, kể từ sau trận đấu đó, cục diện đối đầu đã hoàn toàn thay đổi. Trong suốt 28 năm qua, đội tuyển Việt Nam bất bại trước Singapore với chuỗi 16 trận liên tiếp, gồm 8 chiến thắng và 8 trận hòa. Thầy trò các đời HLV đã ghi 20 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 7 lần trước đối thủ đảo quốc sư tử.

Gần đây nhất, tại bán kết ASEAN Cup 2024, đội tuyển Việt Nam tiếp tục khẳng định sự vượt trội khi đánh bại Singapore ở cả hai lượt trận. Đoàn quân áo đỏ thắng 2-0 trên sân khách trước khi khép lại cặp đấu bằng chiến thắng 3-1 trên sân nhà, với Nguyễn Xuân Son tỏa sáng rực rỡ khi ghi tới 3 bàn thắng, góp công lớn đưa Việt Nam vào chung kết.

Thông tin lực lượng

Trước giờ bóng lăn, cả đội tuyển Việt Nam lẫn Singapore đều sở hữu lực lượng tối ưu, sẵn sàng tung ra đội hình mạnh nhất.

Đội hình dự kiến Việt Nam: Lê Giang, Văn Hậu, Thành Chung, Xuân Mạnh, Tiến Anh, Quang Hải, Hoàng Đức, Văn Vĩ, Đình Bắc, Xuân Son, Hoàng Hên. Singapore: Mahbud, Fandi Irfan, Harun, Tan Han Wei, Ui Yong Song, Stewart, Nakamura, Shahiran, Abdullah, Kweh Glen, Fandi Ilhan. Dự đoán tỷ số: Việt Nam 2-0 Singapore