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Thể thao

Gần 100 quốc gia phản đối, kế hoạch cổ phần hóa World Cup của chủ tịch FIFA đối diện nguy cơ phá sản

Đặng Lai

TPO - Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) cùng toàn bộ 55 liên đoàn thành viên chính thức tuyên chiến với FIFA, đe dọa tẩy chay giải đấu lớn nhất hành tinh là World Cup. Ngay sau đó, 41 liên đoàn thành viên của CONCACAF cũng chung tay.

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Nguyên nhân xuất phát từ kế hoạch thương mại hóa gây sốc của chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ông tuyên bố sẽ thành lập công ty mới có tên FIFA Forward Enterprise (FFE) để tiếp quản bản quyền thương mại và công tác tổ chức các giải đấu toàn cầu, tiêu biểu là FIFA Club World Cup và World Cup. FIFA dự định bán cổ phần cho các nhà đầu tư tư nhân nhằm huy động khoản vốn khổng lồ lên đến 10 tỷ USD.

Theo các nguồn tin, nhóm nhà đầu tư tiềm năng đang được dẫn dắt bởi Joshua Kushner - em trai của Jared Kushner (con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump). Kế hoạch này không chỉ mở đường cho các quỹ tư nhân can thiệp sâu vào bóng đá mà còn tạo điều kiện để ông Infantino đảm nhận vai trò "Ủy viên điều hành World Cup" với mức thù lao cực khủng sau khi kết thúc nhiệm kỳ chủ tịch FIFA vào năm 2031.

Để ngầm chốt thương vụ, ông Infantino thậm chí đã gửi thư hứa hẹn chi trả từ 20 tới 40 triệu USD cho mỗi liên đoàn thành viên nếu họ thông qua kế hoạch trước hạn chót 19/9. Nhưng với đầu tàu UEFA, nhiều quốc gia đã phát đi tuyên bố cứng rắn chưa từng thấy.

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Kế hoạch tư nhân hóa World Cup của FIFA đang bị phản đối

Toàn bộ 55 liên đoàn thành viên thuộc UEFA - bao gồm cả những cường quốc bóng đá như Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha - đã đạt được sự đồng thuận tuyệt đối, quay lưng lại với World Cup. Thông điệp từ UEFA nhấn mạnh: "World Cup là di sản thể thao vĩ đại được xây dựng qua nhiều thế hệ, tuyệt đối không phải là một sản phẩm đầu tư để mang ra mua bán. Không một phần nào của giải đấu được phép nhượng lại cho giới tư nhân".

UEFA khẳng định sẽ không cử bất kỳ đội tuyển quốc gia nào tham dự các giải đấu của FIFA, bắt đầu ngay từ World Cup nữ 2027, trừ khi FIFA hủy bỏ hoàn toàn ý định thương mại hóa này và cam kết bằng văn bản mang tính ràng buộc pháp lý.

Sau châu Âu, đến lượt CONCACAF quay lưng. 41 liên đoàn thành viên của khối bóng đá Bắc Mỹ và Caribe tuyên bố không ủng hộ kế hoạch của ông Infantino bất kể nơi này có 3 quốc gia vừa đăng cai World Cup 2026 là Mỹ, Mexico và Canada.

Tổng số phiếu bác bỏ kế hoạch của chủ tịch Infantino đã là 96. Trong tổng số 211 thành viên FIFA, gần một nửa đã phản đối. Để đề xuất được thông qua, Chủ tịch Gianni Infantino bắt buộc phải giành được tối thiểu 106 phiếu thuận, mà cho đến nay gần một nửa thành viên FIFA đã chính thức phản đối ông, biến kế hoạch tư nhân hóa World Cup đứng bên bờ vực phá sản.

Đặng Lai
#FIFA #World Cup #cổ phần hóa #UEFA #bóng đá thế giới #Donald Trump #Infantino

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