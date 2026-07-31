Liên đoàn Bóng chuyền Thái Lan xin lỗi Việt Nam sau lùm xùm ở SEA V.Cup 2026

TPO - Sau những lùm xùm liên quan đến khách sạn và dụng cụ tập luyện tại chặng 1 SEA V.Cup nữ 2026, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã lên tiếng làm rõ sự việc. Liên đoàn Bóng chuyền Thái Lan cũng gửi thư xin lỗi vì những thông tin và hình ảnh gây hiểu lầm về công tác tổ chức của nước chủ nhà.

Hình ảnh quả bóng xấu gây tranh cãi được Liên đoàn Bóng chuyền Thái Lan đăng tải. Ảnh: TVA

Trước thềm chặng 1 Giải bóng chuyền nữ SEA V.Cup 2026 diễn ra tại Việt Nam, công tác tổ chức của nước chủ nhà bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau một số phản ánh từ truyền thông và mạng xã hội Thái Lan.

Theo đó, truyền thông Thái Lan cho rằng đội tuyển bóng chuyền nữ nước này phải lưu trú tại khách sạn cách xa địa điểm thi đấu, khiến thời gian di chuyển kéo dài và ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị.

Bên cạnh đó, hình ảnh một số VĐV Thái Lan cầm những quả bóng cũ trong buổi tập được Liên đoàn Bóng chuyền Thái Lan (TVA) đăng tải trên mạng xã hội, làm dấy lên nghi vấn ban tổ chức Việt Nam cung cấp trang thiết bị không đạt tiêu chuẩn.

Trước những thông tin trên, sáng 31/7, đại diện Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã chính thức lên tiếng làm rõ.

Về địa điểm lưu trú, VFV cho biết ở mùa giải trước, các đội được bố trí tại khách sạn La Thành. Tuy nhiên, khu vực này hiện đang thi công nhiều hạng mục giao thông nên ban tổ chức quyết định chuyển ba đội khách gồm Thái Lan, Indonesia và Philippines đến khách sạn Mường Thanh Bắc Ninh, cách nhà thi đấu khoảng 30 km.

Theo VFV, đây là phương án được lựa chọn vì khách sạn đáp ứng tiêu chuẩn 5 sao dành cho một giải đấu quốc tế, đồng thời hạ tầng giao thông thuận lợi. Trong khi đó, khách sạn nơi đội tuyển Việt Nam lưu trú gần nhà thi đấu hơn nhưng không đạt tiêu chuẩn 5 sao nên không thể bố trí cho các đội khách.

Về việc đội tuyển Thái Lan phải di chuyển trong thời gian dài ở ngày đầu tiên, VFV giải thích nguyên nhân là do hành trình từ sân bay về khách sạn. Sau đó, ban tổ chức đã bố trí sân tập tại Trung tâm Huấn luyện Kinh Bắc, chỉ cách khách sạn khoảng 10 phút di chuyển và theo phản hồi từ các thành viên đội tuyển Thái Lan, việc sinh hoạt, tập luyện hiện không còn gặp trở ngại.

Liên quan đến hình ảnh những quả bóng cũ gây nhiều tranh cãi, VFV khẳng định đây không phải bóng do ban tổ chức cung cấp.

Theo giải thích, số bóng xuất hiện trong bức ảnh là bóng tập của đội trẻ Hóa chất Đức Giang. Một số VĐV Thái Lan đã cầm những quả bóng này để chụp ảnh và khi hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người hiểu nhầm rằng đó là bóng do ban tổ chức chuẩn bị cho đội tuyển Thái Lan.

VFV nhấn mạnh toàn bộ bóng tập và bóng thi đấu do ban tổ chức cung cấp cho các đội đều là bóng mới, đạt tiêu chuẩn của giải.

Sau khi vụ việc gây nhiều tranh cãi, ngày 30/7, Liên đoàn Bóng chuyền Thái Lan đã gửi thư xin lỗi tới Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam vì những hình ảnh và thông tin chưa chính xác đã tạo ra hiểu lầm về công tác tổ chức của nước chủ nhà.

Chặng 1 SEA V.Cup nữ 2026 diễn ra tại Nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội), từ ngày 1 đến 3/8 với sự tham dự của bốn đội tuyển gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Philippines. Đây là giải đấu quan trọng để các đội chuẩn bị cho những mục tiêu lớn trong phần còn lại của mùa giải quốc tế.