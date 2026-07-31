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Thể thao

Huyền thoại Franco Baresi qua đời

Khanh Kiều

TPO - Hậu vệ huyền thoại Franco Baresi đã qua đời ở tuổi 66. Ông từng trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ khối u ở phổi vào năm ngoái. Thế giới bóng đá nói lời vĩnh biệt một trong những hậu vệ vĩ đại nhất mọi thời đại, người được tất cả mọi người, kể cả những đối thủ đáng gờm nhất, công nhận là một tấm gương sáng.

Huyền thoại Franco Baresi.
Huyền thoại Franco Baresi.

Câu lạc bộ AC Milan thông báo huyền thoại Franco Baresi đã qua đời: "Thật vô cùng khó khăn khi phải thông báo về sự ra đi của một người đã trở thành trái tim và linh hồn của AC Milan. Tuy nhiên, tất cả mọi người tại Câu lạc bộ cũng như cộng đồng Milanisti cần phải sống sao cho xứng đáng với hình ảnh và di sản của Franco Baresi. Chúng ta phải thật mạnh mẽ và dồn hết mọi nguồn lực, ngay cả trong thời khắc đau thương tột cùng này. Chúng ta mất Franco chỉ vài tháng sau lần cuối cùng ông xuất hiện trước công chúng tại sân San Siro chật kín khán giả trong lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông Milan - một sự kiện tầm cỡ thế giới mà ông đã góp phần tạo nên dấu ấn khó phai.

Để tưởng nhớ Franco, chúng ta cùng sát cánh bên nhau, tin tưởng rằng ông sẽ luôn dẫn dắt và tiếp thêm động lực cho chúng ta trên hành trình cùng màu áo Rossoneri. Mãi mãi. Bởi vì Baresi là bất diệt".

Franco Baresi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử AC Milan. Ông có 20 năm thi đấu dưới màu áo đội chủ sân San Siro, ra sân 719 lần và ghi 33 bàn thắng. Baresi đoạt 6 danh hiệu Serie A cùng đội bóng thành phố Milan, 3 chức vô địch Champions League, 4 Coppa Italia, 2 siêu cúp châu Âu và 2 cúp liên lục địa. Ở cấp độ quốc tế, Franco Baresi đã cùng với đội tuyển quốc gia Italia nâng cao chức vô địch thế giới vào năm 1982.

Khanh Kiều
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