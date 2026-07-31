CĐV 'đội mưa' nhuộm đỏ Mỹ Đình, tiếp lửa tuyển Việt Nam trước đại chiến Singapore

TPO - Dù Hà Nội xuất hiện cơn mưa lớn trước giờ bóng lăn, hàng nghìn cổ động viên vẫn đổ về sân Mỹ Đình từ rất sớm, khoác lên mình áo cờ đỏ sao vàng để tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam trong cuộc tiếp đón Singapore ở bảng A ASEAN Cup 2026.