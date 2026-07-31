CĐV 'đội mưa' nhuộm đỏ Mỹ Đình, tiếp lửa tuyển Việt Nam trước đại chiến Singapore

TPO - Dù Hà Nội xuất hiện cơn mưa lớn trước giờ bóng lăn, hàng nghìn cổ động viên vẫn đổ về sân Mỹ Đình từ rất sớm, khoác lên mình áo cờ đỏ sao vàng để tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam trong cuộc tiếp đón Singapore ở bảng A ASEAN Cup 2026.
Chiều 31/7, khu vực quanh sân vận động quốc gia Mỹ Đình trở nên sôi động hơn thường lệ khi dòng người liên tục đổ về, nhiều giờ trước khi khởi tranh trận đấu giữa đội tuyển việt Nam và Singapore.
Dưới những chiếc áo mưa đủ màu sắc nhưng nổi bật nhất vẫn là sắc đỏ của quốc kỳ và áo đấu đội tuyển Việt Nam, người hâm mộ kiên nhẫn xếp hàng qua các cổng kiểm soát an ninh.
Nhiều gia đình đưa con nhỏ đến sân, các nhóm cổ động viên mang theo cờ lớn, băng rôn, trống và kèn, tạo nên bầu không khí lễ hội ngay từ bên ngoài sân.
Không ít cổ động viên cho biết họ có mặt từ đầu giờ chiều để tránh ùn tắc và có thời gian hòa mình vào không khí bóng đá.
Dù thời tiết không thuận lợi, ai cũng kỳ vọng đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục màn trình diễn bùng nổ như trận thắng Timor Leste 7-0 ở ngày ra quân.
Đây cũng là lần hiếm hoi đội tuyển Việt Nam trở lại thi đấu trên sân Mỹ Đình sau quãng thời gian dài phải chọn các địa điểm khác để tổ chức những trận đấu quốc tế.
Vì vậy, trận gặp Singapore càng mang ý nghĩa đặc biệt khi người hâm mộ Thủ đô có dịp trực tiếp tiếp lửa cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.
Xung quanh sân, sắc đỏ ngày càng phủ kín khi thời điểm khai cuộc đến gần. Những tiếng hô "Việt Nam! Việt Nam!", tiếng trống và những lá cờ tung bay trong mưa tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt, hứa hẹn biến Mỹ Đình thành điểm tựa tinh thần lớn cho đội chủ nhà.
Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với Singapore cùng nhiều lợi thế. Sau chiến thắng 7-0 trước Timor Leste, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik có thêm thời gian nghỉ ngơi do không phải thi đấu ở lượt trận thứ hai. Trong khi đó, Singapore vừa trải qua hai trận liên tiếp và phải di chuyển sang Hà Nội.
Đội khách hiện dẫn đầu bảng A với 6 điểm, nhưng Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà, lực lượng đồng đều và phong độ cao. Nếu giành trọn 3 điểm, nhà đương kim vô địch sẽ chiếm lại ngôi đầu bảng và tiến thêm một bước dài trên hành trình bảo vệ danh hiệu ASEAN Cup 2026.
Khi thời điểm diễn ra trận đấu tiến đến gần, cơn mưa cũng dần ngớt. Xung quanh sân Mỹ Đình, sắc đỏ của hàng vạn người hâm mộ vẫn rực sáng, sẵn sàng tiếp thêm sức mạnh để đội tuyển Việt Nam hướng tới một chiến thắng quan trọng trước Singapore.
Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại:
http://fptplay.vn