Dùng đội hình cực mạnh, tuyển Indonesia phải đợi đến 15 phút cuối mới hạ được Timor Leste

TPO - Được đánh giá cao hơn hẳn và sở hữu dàn cầu thủ chất lượng trên các tuyến như Thom Haye, Ivan Jenner, Mitchell Baker... đội tuyển Indonesia được kỳ vọng sẽ có một chiến thắng dễ dàng. Tuy nhiên, thực tế trên sân lại chứng minh điều ngược lại. Trong suốt gần 80 phút thi đấu đầu tiên, Indonesia bế tắc trước hàng thủ chơi kỷ luật và lăn xả của đối thủ....

Indonesia bất lực trong hơn 1 tiếng đồng hồ đầu tiên

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Indonesia nhanh chóng dâng cao đội hình và áp đặt thế trận. Sự chênh lệch về đẳng cấp tưởng chừng sẽ giúp họ sớm có bàn thắng mở tỷ số. Phút thứ 7, sau cú đá của Baker, thủ môn Timor Leste đẩy bóng ra và một cầu thủ Indonesia lao vào đá bồi trước khung thành bỏ trống. Nhưng không hiểu sao anh lại không thể làm mành lưới rung lên.

Trong thế trận một chiều, Indonesia càng được củng cố lợi thế với tấm thẻ đỏ của Timor Leste. Phút 21, Fowler nhận thẻ vàng thứ 2, đồng nghĩa phải rời sân, đẩy đội bóng này vào thế phải chống đỡ sức ép khổng lồ từ đối phương.

Thế nhưng, trong nghịch cảnh, hàng phòng ngự số đông của Timor Leste đã thi đấu vô cùng kiên cường và kỷ luật. Họ đã đứng vững trước hơn 10 cú sút của Indonesia để bảo toàn tỷ số 0-0 trong hiệp 1.

Bước sang hiệp hai, kịch bản không có nhiều thay đổi. Nhưng dù chơi hơn người, Indonesia vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc xuyên thủng mành lưới đối phương. Thậm chí, một Timor Leste thi đấu đầy tự tin còn tổ chức được các pha phản công đầy nguy hiểm. Điển hình là tình huống ở phút 55, Zion Cruz bứt tốc mạnh mẽ bên cánh trước khi căng ngang dọn cỗ để Tristan Arrarte băng lên dứt điểm. Quá đáng tiếc cho Timor Leste khi bóng lại đi vọt xà ngang.

Nhận thấy sự bế tắc, HLV John Herdman lập tức có sự điều chỉnh nhân sự ở phút 53 với việc tung Egy Maulana Vikri vào sân thay thế Rayhan Hannan. Dẫu vậy, những đợt tấn công của Indonesia vẫn vấp phải bức tường phòng ngự vững chắc.

Đến phút 67, cơ hội mười mươi đến với Indonesia khi Thom Haye tạt bóng chuẩn xác cho tiền đạo Mitchell Baker tung người đánh đầu. Một lần nữa bóng lại đi chệch khung thành trong sự tiếc nuối của ban huấn luyện.

Nhưng rồi, nút thắt của trận đấu cũng được tháo gỡ một cách ngoạn mục. Phút 74, sau một pha phối hợp tấn công sắc nét xé toang hàng phòng ngự đối phương, Pattynama đã tung cú dứt điểm gọn gàng, mở tỷ số cho Indonesia. Bàn thắng này như giải tỏa mọi áp lực tâm lý đè nặng lên đôi chân các cầu thủ xứ vạn đảo, khiến hàng thủ Timor Leste chính thức sụp đổ và không thể duy trì được thế trận phòng ngự kín kẽ như trước.

Chỉ 3 phút sau bàn mở tỷ số, Indonesia được hưởng một quả đá phạt trực tiếp ngay sát vòng cấm. Nhạc trưởng Thom Haye bước lên thực hiện cú sút phạt chuẩn mực, đưa trái bóng vẽ một đường cong tuyệt mỹ găm thẳng vào góc hiểm khung thành, nhân đôi cách biệt lên 2-0.

Chưa dừng lại ở đó, phút 80 Baker đã lên tiếng đúng lúc bằng một pha dứt điểm nhẹ nhàng, ghi bàn thắng thứ 3 cho Indonesia và dập tắt hoàn toàn mọi hy vọng có điểm của đối thủ.

Chỉ trong vòng 6 phút ngắn ngủi từ phút 74 đến phút 80, thế trận đã hoàn toàn đảo chiều. Indonesia từ thế trận bế tắc đã ghi 3 bàn để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-0 và tạm vươn lên dẫn đầu bảng A. Nhưng dù sao, vẫn phải thừa nhận nỗ lực bảo vệ mành lưới của Timor Leste. Họ vẫn xứng đáng được ngợi khen dù đã chính thức bị loại sau 3 trận toàn thua.