Trực tiếp Việt Nam vs Singapore (20h00 ngày 31/7): Sư tử lại lép vế

TPO - Khoảng 10 năm trở lại đây, bóng đá Singapore luôn lép vế trước Việt Nam. Họ chỉ có thể hòa chứ không thể thắng Những chiến binh sao vàng. Tối nay ở Mỹ Đình có lẽ sẽ xảy ra trường hợp tương tự...

report Bám sát nhau trên bảng vàng AFF/ASEAN Cup Singapore từng có 4 lần đăng quang giải vô địch Đông Nam Á (1998, 2004, 2007, 2012), trong khi Việt Nam đã có 3 lần vô địch (2008, 2018, 2024). Đây chính là 2 đội bóng bám sát nhau ở bảng vàng AFF/ASEAN Cup. Cả hai cùng thua Thái Lan và hơn Malaysia. report 'Cơn ác mộng' Xuân Son Tại bán kết ASEAN Cup 2024, Việt Nam đã vượt qua Singapore trong cả 2 lượt trận (thắng 2-0 trên sân khách và 3-1 trên sân nhà, tổng tỷ số 5-1). 3/5 bàn của Việt Nam do Xuân Son ghi. Trong 2 năm qua, chưa chân sút nào chọc thủng lưới Singapore nhiều đến vậy. report Thành tích đối đầu cân bằng Hai đội đã chạm trán tổng cộng 22 lần ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Việt Nam chiếm ưu thế với 9 chiến thắng, 9 trận hòa và 4 thất bại. Sự cân bằng là rõ rệt nhưng trong 10 năm qua, Singapore thất thế khi không thắng nổi trận nào. Kể từ sau năm 1998, Việt Nam đang duy trì chuỗi 16 trận liên tiếp không thua trước Singapore (gồm 8 trận thắng và 8 trận hòa, ghi 20 bàn và chỉ lọt lưới 7 bàn). report Đội hình ra sân của tuyển Việt Nam Lê Giang vẫn trấn giữ khung thành. Anh sẽ được hỗ trợ bởi Tiến Anh, Văn Vĩ, Văn Hậu và Xuân Mạnh, Thành Chung. Ở tuyến trên, Xuân Son, Đình Bắc và Hoàng Hên sẽ là bộ ba tấn công của tuyển Việt Nam.

Tính từ năm 1993 đến nay, hai đội đã đụng độ hơn 20 lần ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Cán cân thành tích đang nghiêng về phía Việt Nam với nhiều chiến thắng hơn, nhưng Singapore luôn là vật cản vô cùng khó chịu.

Sức mạnh giữa 2 đội tuyển đảo chiều theo từng giai đoạn. Từ 1998 - 2010 là thời kỳ bóng đá Singapore làm mưa làm gió ở khu vực nhờ chính sách nhập tịch triệt để. Họ đã 3 lần vô địch Đông Nam Á trong giai đoạn này, Ký ức đáng nhớ nhất chính là trận chung kết Tiger Cup 1998 tại Hà Nội, khi bàn thắng bằng lưng lịch sử của Sasikumar đã dập tắt giấc mơ vô địch của một thế hệ vàng Việt Nam.

Trong quãng thời gian đó, chính Việt Nam đã ngắt mạch thăng hoa của Singapore bằng chiến thắng ở AFF Cup 2008. Trên hành trình năm đó, tuyển Việt Nam đòi lại món nợ cũ tại bán kết nhờ bàn thắng duy nhất của Quang Hải sau đường kiến tạo của Công Vinh. Chiến thắng 1-0 tại Singapore đã mở đường cho thầy trò HLV Calisto thẳng tiến đến ngôi vô địch Đông Nam Á.

10 năm qua, Singapore cùng lắm cũng chỉ cầm hòa Việt Nam

Sau lần đăng quang AFF năm 2012 tới nay, bóng đá đảo quốc sư tử đi xuống. Xét về tương quan lực lượng hiện tại, thế cờ đã có sự thay đổi rõ rệt. Đội tuyển Việt Nam vượt trội về vị trí trên bảng xếp hạng FIFA lẫn chất lượng đội hình, sở hữu dàn cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế dạn dầy.

Trong khi đó, bóng đá Singapore đang trong giai đoạn chuyển giao và tái thiết, thi đấu dựa nhiều vào tính kỷ luật cùng lối chơi phòng ngự phản công bóng bổng quen thuộc. Tại Mỹ Đình, liệu lối chơi khá chân phương của họ có hạ gục được một tuyển Việt Nam đa dạng trong tấn công?