Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Trực tiếp Việt Nam vs Singapore (20h00 ngày 31/7): Sư tử lại lép vế

Trọng Đạt
Tiểu Phùng
Trọng Tài

TPO - Khoảng 10 năm trở lại đây, bóng đá Singapore luôn lép vế trước Việt Nam. Họ chỉ có thể hòa chứ không thể thắng Những chiến binh sao vàng. Tối nay ở Mỹ Đình có lẽ sẽ xảy ra trường hợp tương tự...

report Bám sát nhau trên bảng vàng AFF/ASEAN Cup

Singapore từng có 4 lần đăng quang giải vô địch Đông Nam Á (1998, 2004, 2007, 2012), trong khi Việt Nam đã có 3 lần vô địch (2008, 2018, 2024). Đây chính là 2 đội bóng bám sát nhau ở bảng vàng AFF/ASEAN Cup. Cả hai cùng thua Thái Lan và hơn Malaysia.

report 'Cơn ác mộng' Xuân Son

Tại bán kết ASEAN Cup 2024, Việt Nam đã vượt qua Singapore trong cả 2 lượt trận (thắng 2-0 trên sân khách và 3-1 trên sân nhà, tổng tỷ số 5-1). 3/5 bàn của Việt Nam do Xuân Son ghi. Trong 2 năm qua, chưa chân sút nào chọc thủng lưới Singapore nhiều đến vậy.

xuan-son-10-1735733848-1735834255664853711911-1735919070633-17359190707871448469898-610.jpg
report Thành tích đối đầu cân bằng

Hai đội đã chạm trán tổng cộng 22 lần ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Việt Nam chiếm ưu thế với 9 chiến thắng, 9 trận hòa và 4 thất bại. Sự cân bằng là rõ rệt nhưng trong 10 năm qua, Singapore thất thế khi không thắng nổi trận nào. Kể từ sau năm 1998, Việt Nam đang duy trì chuỗi 16 trận liên tiếp không thua trước Singapore (gồm 8 trận thắng và 8 trận hòa, ghi 20 bàn và chỉ lọt lưới 7 bàn).

hariss-harun-singapore-cambodia-anh-1.jpg
report Đội hình ra sân của tuyển Việt Nam

Lê Giang vẫn trấn giữ khung thành. Anh sẽ được hỗ trợ bởi Tiến Anh, Văn Vĩ, Văn Hậu và Xuân Mạnh, Thành Chung. Ở tuyến trên, Xuân Son, Đình Bắc và Hoàng Hên sẽ là bộ ba tấn công của tuyển Việt Nam.

759642724-1571211887726860-660820179715898316-n.jpg
11513404-28e3-4169-bb5c-9ade404df694.jpg

Tính từ năm 1993 đến nay, hai đội đã đụng độ hơn 20 lần ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Cán cân thành tích đang nghiêng về phía Việt Nam với nhiều chiến thắng hơn, nhưng Singapore luôn là vật cản vô cùng khó chịu.

Sức mạnh giữa 2 đội tuyển đảo chiều theo từng giai đoạn. Từ 1998 - 2010 là thời kỳ bóng đá Singapore làm mưa làm gió ở khu vực nhờ chính sách nhập tịch triệt để. Họ đã 3 lần vô địch Đông Nam Á trong giai đoạn này, Ký ức đáng nhớ nhất chính là trận chung kết Tiger Cup 1998 tại Hà Nội, khi bàn thắng bằng lưng lịch sử của Sasikumar đã dập tắt giấc mơ vô địch của một thế hệ vàng Việt Nam.

Trong quãng thời gian đó, chính Việt Nam đã ngắt mạch thăng hoa của Singapore bằng chiến thắng ở AFF Cup 2008. Trên hành trình năm đó, tuyển Việt Nam đòi lại món nợ cũ tại bán kết nhờ bàn thắng duy nhất của Quang Hải sau đường kiến tạo của Công Vinh. Chiến thắng 1-0 tại Singapore đã mở đường cho thầy trò HLV Calisto thẳng tiến đến ngôi vô địch Đông Nam Á.

Singapore.jpg
10 năm qua, Singapore cùng lắm cũng chỉ cầm hòa Việt Nam

Sau lần đăng quang AFF năm 2012 tới nay, bóng đá đảo quốc sư tử đi xuống. Xét về tương quan lực lượng hiện tại, thế cờ đã có sự thay đổi rõ rệt. Đội tuyển Việt Nam vượt trội về vị trí trên bảng xếp hạng FIFA lẫn chất lượng đội hình, sở hữu dàn cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế dạn dầy.

Trong khi đó, bóng đá Singapore đang trong giai đoạn chuyển giao và tái thiết, thi đấu dựa nhiều vào tính kỷ luật cùng lối chơi phòng ngự phản công bóng bổng quen thuộc. Tại Mỹ Đình, liệu lối chơi khá chân phương của họ có hạ gục được một tuyển Việt Nam đa dạng trong tấn công?

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Trọng Đạt
Tiểu Phùng
Trọng Tài
#Singapore #Đông Nam Á #ASEAN Cup #Việt Nam #Malaysia #Thái Lan #Indonesia #Myanmar #Lào #Campuchia #Kim Sang-sik #Xuân Son #Quang Hải #Hoàng Đức #Hoàng Hên

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe