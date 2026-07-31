Golfer Singapore vô địch Giải golf Nghiệp dư nam Việt Nam mở rộng sau màn bứt phá ở vòng cuối

TPO - Golfer người Singapore Justin Kuk thi đấu bản lĩnh trong ngày tranh tài cuối cùng để đăng quang Giải Vô địch Nghiệp dư Nam Việt Nam mở rộng 2026 - Tranh cúp Nam A Bank (Vietnam Amateur Open - VAO 2026). Hai đại diện chủ nhà Đỗ Dương Gia Minh và Đoàn Uy cùng khép lại giải đấu ở vị trí đồng Á quân.

Ngày 31/7, bước vào vòng đấu cuối trên sân Royal Long An Golf & Country Club với khoảng cách hai gậy so với nhóm dẫn đầu, golfer sinh năm 2001 thi đấu bình tĩnh và ổn định để tạo nên màn lội ngược dòng đúng thời điểm.

Justin Kuk ghi eagle ở hố số 4, tiếp tục có thêm hai birdie tại các hố 7 và 18. Dù mắc ba bogey xen giữa, anh vẫn hoàn thành vòng đấu với 72 gậy (even par), qua đó vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau 72 hố.

Khép lại giải đấu với tổng điểm -5, Justin Kuk chính thức đăng quang VAO 2026, nhiều hơn hai gậy so với hai golfer đồng xếp hạng nhì là Đỗ Dương Gia Minh và Đoàn Uy (cùng -3). Chiến thắng phản ánh sự ổn định của golfer Singapore trong suốt bốn vòng đấu, đồng thời cho thấy bản lĩnh ở những thời điểm mang tính quyết định.

Đỗ Dương Gia Minh và Đoàn Uy dù không thể giữ lại chức vô địch cho chủ nhà vẫn có một giải đấu thành công khi cùng giành vị trí đồng Á quân. Màn trình diễn của hai golfer Việt Nam tiếp tục cho thấy sự trưởng thành của lực lượng trẻ, đủ sức cạnh tranh với các đối thủ hàng đầu trong khu vực.

Khép lại mùa giải 2026, Giải Vô địch Nghiệp dư Nam Việt Nam mở rộng 2026 - Tranh cúp Nam A Bank tiếp tục cho thấy vị thế là giải vô địch nghiệp dư danh giá của golf Việt Nam. Giải đấu không chỉ mang đến môi trường thi đấu chất lượng cao cho các golfer trong nước mà còn thu hút nhiều tài năng quốc tế, góp phần nâng tầm chuyên môn và tạo động lực để các golfer trẻ Việt Nam hướng tới những sân chơi lớn ở châu lục và thế giới.