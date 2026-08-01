Hàng nghìn vận động viên đổ về Expo của Aqua Warriors & Quảng Trị Amazing Marathon 2026 – Camel Cup

Quảng Trị sôi động với 2 giải đấu thể thao

Sự kiện Expo của Aqua Warriors Quảng Trị 2026 – Camel Cup và Quảng Trị Amazing Marathon 2026 lần lượt diễn ra nối tiếp từ 31/7 đến 1/8. Hàng nghìn vận động viên tham gia 2 giải đấu này đã đến khuôn viên Bảo tàng Quảng Trị để nhận bib, race-kit và tham quan các gian hàng của các nhà tài trợ, các nhãn hàng đồng hành.

Từ thời điểm Expo còn đang set-up, anh Trần Viết Thông – thành viên của QuangBinhRun đã có mặt tại Bảo tàng Quảng Trị: “Là một người con của quê hương Quảng Trị, tôi rất tự hào, rất vui khi hai sự kiện lớn liên tiếp được tổ chức trên quê hương mình. Tôi tham gia Quảng Trị Amazing Marathon 2026 - Camel Cup cự li 21 km và sẽ quyết tâm đạt thành tích tốt nhất, vượt lên trên khả năng của mình. Năm thứ 2 Aqua Warriors diễn ra tại Quảng Trị, tôi thấy các giải đấu đều được tổ chức rất tốt, chu đáo, tạo ra sân chơi đầy cảm xúc và góp phần quảng bá được hình ảnh của Quảng Trị”.

Đến để tham gia ngày hội thể thao, đến để khám phá, đến để thêm yêu mảnh đất Quảng Trị và gắn kết tình cảm gia đình là mục đích của rất nhiều vận động viên. Hà Trọng Đức đã tham gia vào Aqua Warriors Quảng Trị mùa giải trước. Lần trở lại này, cả gia đình gồm ông bố Hà Trọng Đức, bà mẹ Nguyễn Thị Hương Giang, và 2 con trai sẽ cùng nhau tham gia vào cả 2 giải đấu. Cả gia đình đã vào Quảng Trị từ tuần trước, cùng nhau du lịch khám phá, cùng nhau tập luyện. “Tinh thần của Aqua Warriors Quảng Trị 2026 – Camel Cup là vượt lên những giới hạn, cả gia đình chúng tôi sẽ tham gia thi đấu với tinh thần như vậy. Sự kiện Expo rất thu hút, với các nhãn hàng thú vị, chúng tôi đã có ngay những trải nghiệm đầu tiên rất tuyệt vời”.

Các nhãn hàng mang đến nhiều trải nghiệm cho vận động viên

Camel Beer là gian hàng có vị trí đầu tiên tại khu vực Expo. Anh Trần Trung Dũng cho biết: “Camel Beer – bia lạc đà là loại bia xuất phát, gắn bó với mảnh đất Quảng Trị, được sản xuất tại nhà máy đặt tại Quảng Trị. Bia Camel đã quá quen thuộc với người miền Trung, đi khắp cả nước và các thị trường quốc tế, với hương vị thơm ngon hấp dẫn. Giờ đây, giải đấu mang tên Aqua Warriors, giải đấu thể thao gồm bơi và chạy cũng đang dần trở nên quen thuộc với người dân địa phương. Những vận động viên quốc tế và Việt Nam cùng nhau tranh tài trên bãi biển và những cung đường rất đẹp nơi quê hương Quảng Trị của chúng tôi là hình ảnh rất rực rỡ, cảm xúc và khơi dậy cảm hứng tập luyện thể thao, lan tỏa những điều tích cực cho cộng đồng. Tôi thấy gian hàng của Camel Beer tại sự kiện Expo hôm nay rất thú vị, rất vui”.

Các gian hàng của đồng hồ thể thao Amazfit, Ta Lư Coffee, Moshifoods, Red Tiger, SIV – SortswearlnVietnam đều hút người tham quan. Các thành viên câu lạc bộ bơi lội Huế đã cùng nhau ra tham dự Aqua Warriors Quảng Trị 2026 – Camel Cup, quyết tâm tranh tài và cũng là để rèn luyện chuẩn bị cho Aqua Warriors Huế sẽ diễn ra tiếp theo. Vân Hương – nữ cử nhân ngành xuất bản và hiện đang hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Học viện Báo chí Tuyên truyền cho biết: “Em vốn rất thích uống café và hôm nay mới lần đầu biết đến Ta Lư Coffee. Café muối của Ta Lư Coffee uống rất ngon, theo em được biết thì café này được tạo thành bởi nguyên liệu là những hạt cà phê Arabica được trồng tại Khe Sang – Quảng Trị. Em tham dự Sprint Aqua tại Aqua Warriors Quảng Trị 2026 – Camel Cup và sau đó sẽ chỉ chạy cự li 5km tại Quảng Trị Amazing Marathon 2026 - Camel Cup. Em nghĩ như vậy là vừa với sức mình, và cũng đã đủ để em khám phá trọn vẹn, thêm yêu mảnh đất và con người Quảng Trị”.

Trong không khí mát mẻ của buổi chiều 31/07 tại Quảng Trị, hoạt động Shake Out Run đã diễn ra với sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo vận động viên tham dự Quảng Trị Amazing Marathon 2026 - Camel Cup và Aqua Warriors Quảng Trị 2026 - Camel Cup. Không chỉ là buổi chạy khởi động trước ngày thi đấu, Shake Out Run còn là dịp để các runner và vận động viên multisport gặp gỡ, kết nối, làm nóng cơ thể, chia sẻ kinh nghiệm và tiếp thêm sự tự tin trước khi bước vào Race Day.

Ở buổi chạy giao lưu, Amazfit đã phối hợp với BTC đưa Amazfit Coach Lâm Quang Nhật đến với những chia sẻ hữu ích về khởi động, chuẩn bị thể lực và tinh thần trước thi đấu, giúp các vận động viên có sự chuẩn bị tốt nhất cho hành trình chinh phục đường đua. Đặc biệt, chương trình vinh dự có sự tham dự của chị Đoàn Mai Trang – Phó Giám đốc Kinh doanh Chi nhánh Quảng Trị, Tập đoàn Camel, cùng nhiều hoạt động giao lưu, bốc thăm may mắn và những phần quà hấp dẫn dành cho các vận động viên.

Đầu tháng 8, những cánh hoa phượng vẫn nở đỏ rực khắp các góc phố, sóng vỗ rì rào bên bờ biển Bảo Ninh vừa thử thách vừa mời gọi, những nụ cười thân thiện có thể thấy ở khắp nơi. Aqua Warriors Quảng Trị 2026 – Camel Cup và Quảng Trị Amazing Marathon 2026 - Camel Cup chính thức bước vào tranh tài, những vận động viên đầy ý chí hòa mình vào khung cảnh tuyệt vời của đất trời miền Trung.

Hoạt động Shake Out Run chiều 31/07 tại Quảng trường Hồ Chí Minh