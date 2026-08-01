HLV Diego Giustozzi gửi thông điệp tới dàn sao trẻ futsal Việt Nam

TPO - "Điều tôi muốn thấy nhất là sự thể hiện của các cầu thủ", HLV Diego Raul Giustozzi nhấn mạnh trước trận ra quân Giải giao hữu Vô địch châu lục 2026 tại Thái Lan. Nhà cầm quân người Argentina kỳ vọng các cầu thủ trẻ sẽ chứng minh bản lĩnh để trở thành trụ cột của đội tuyển trong tương lai.

Đội tuyển futsal Việt Nam đã hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào Giải giao hữu Vô địch châu lục – Thái Lan 2026. Tại buổi họp báo trước giải, HLV trưởng Diego Raul Giustozzi cho biết toàn đội có 4 buổi tập chính thức sau khi Giải Futsal VĐQG 2026 khép lại.

Trong quỹ thời gian không nhiều, ban huấn luyện tập trung hoàn thiện các mảng miếng chiến thuật, rèn giũa kỹ năng cá nhân, chuẩn bị tâm lý thi đấu và điều chỉnh những chi tiết chuyên môn để các cầu thủ có sự sẵn sàng cao nhất.

Dù khẳng định đội tuyển luôn bước vào sân với mục tiêu chiến thắng, HLV Diego nhấn mạnh kết quả không phải ưu tiên số một ở giải đấu lần này.

"Tất nhiên chúng tôi sẽ thi đấu với quyết tâm giành chiến thắng trong mọi trận đấu. Nhưng điều tôi muốn thấy nhất là sự thể hiện của các cầu thủ. Những cầu thủ 20-21 tuổi hiện nay đã trưởng thành hơn rất nhiều về tâm lý cũng như chuyên môn. Tôi muốn họ trở thành chỗ dựa cho các cầu thủ mới. Với các tân binh, tôi muốn xem cách họ đối mặt và vượt qua áp lực. Tôi tin họ có đủ năng lực để trở thành những nhân tố quan trọng của đội tuyển trong tương lai", chiến lược gia người Argentina chia sẻ.

Theo HLV Diego Giustozzi, Giải giao hữu Vô địch châu lục – Thái Lan 2026 là một mắt xích quan trọng trong kế hoạch dài hạn hướng tới VCK futsal châu Á, đồng thời chuẩn bị cho vòng loại FIFA Futsal World Cup.

Ông cho biết quá trình trẻ hóa lực lượng đang được triển khai theo đúng lộ trình. Ngay tại VCK futsal châu Á hồi đầu năm, đội tuyển futsal Việt Nam đã trao cơ hội cho 8 cầu thủ trẻ và xu hướng này sẽ tiếp tục được duy trì nhằm xây dựng lớp kế cận đủ sức gánh vác đội tuyển trong tương lai.

Theo kế hoạch, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ thi đấu khoảng 15-16 trận quốc tế trước khi bước vào vòng loại FIFA Futsal World Cup. Đây được xem là quãng thời gian quý giá để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh thi đấu và từng bước khẳng định vị trí trong đội hình.

Đánh giá về cuộc đua giành vé dự World Cup, HLV Diego cho rằng futsal châu Á đang có sự cạnh tranh rất khốc liệt.

"Hiện có khoảng 12 đội tuyển ở châu Á đủ khả năng cạnh tranh 5 suất dự World Cup. Cuộc cạnh tranh sẽ rất quyết liệt. Tuy nhiên, với kế hoạch dài hạn, sự chuẩn bị bài bản và định hướng xuyên suốt trong công tác xây dựng lực lượng, tôi rất tự tin vào tương lai của đội tuyển futsal Việt Nam. Chúng tôi sẽ nỗ lực mang đến những màn trình diễn cống hiến tại giải đấu lần này", HLV Diego Raul Giustozzi khẳng định.